Moteči motoristi in štirikolesniki pod Gorjanci - v naravi niso dovoljeni

14.4.2021 | 08:50

Janez Ogulin in Tamara Bizjak, direktor PU Novo mesto in komandirka PP Šentjernej

Šentjernej - Stanje varnosti v občini Šentjernej nasploh velja za dobro. Tako je svetnikom na zadnji občinski seji zagotovilo tudi policijsko vodstvo: direktor PU Novo mesto Janez Ogulin in komandirka Policijske postaje Šentjernej Tamara Bizjak. Oba sta bila deležna pohval o delu policije v šentjernejski dolini.

Kljub vsemu so svetniki izpostavili kar nekaj bolj perečih problemov, pri katerih računajo tudi na pomoč policije.

Seveda ni šlo brez romske problematike, kjer je potreben sistemski pristop reševanja romskih težav, kar je poudaril svetnik Albert Pavlič (SDS) in dodal, da morajo pravice in dolžnosti veljati za vse, Rome in civile.

Varnostni sosvet je pomemben

Vse več je nenadzorovanih voženj motoristov tudi v naravnem okolju. (Foto: arhiv DL)

Župan Jože Simončič je z odzivom policije zadovoljen, pogreša pa večjo učinkovitost drugih ustanov. npr. tožilstva in finančne uprave. »Romska problematika je del sistema: gre za področje neurejenih premoženjskih zadev, neurejene gradbene zakonodaje, počasnega in ne dovolj rigoroznega ukrepanja inšpektorjev, pa tudi kar se tiče področja obdavčitev in nelegalnih dejavnosti bi od države pričakovali več,« pravi.

Svetnik Franc Hudoklin (SLS) upe polaga v varnostni sosvet, ki je bil v občini ustanovljen pred leti, pa je nekako zamrl, a razlog je v glavnem korona. Tudi komandirka Tamara Bizjak pravi, da se jim ta oblika sodelovanja zdi pomembna in kot enakovreden partner želijo prisluhniti vsem pobudam in predlogom, pomagati in storiti vse za izboljšanje varnosti.

Motoristi v naravi

Andrej Mikec, spredaj na desni

Kot večji problem je svetnik Andrej Mikec (Lista za šentjernejsko dolino) izpostavil vse več nenadzorovanih voženj motoristov v naravnem okolju »Med epidemijo se je to v našem okolju zelo povečalo. Pod Gorjanci, na Tolstem Vrhu, na območju Kobil je stanje postalo nevzdržno. Vemo, da so te vožnje prepovedane. Kaj storiti, da se to izboljša?« je spraševal.

Bizjakova je odgovorila, da razume to skrb občanov, in da se policisti odzovejo na vsako prijavo vožnje v naravnem okolju, pa tudi sicer so pri svojem delu pozorni na tovrstne kršitve. Izvajajo ukrepe na podlagi zakona o ohranjanju narave in zakona o gozdovih. Opravili so že preventivne pogovore z motoristi, voznikih štirikolesnikov in jim pojasnjujejo dovoljena in nedovoljena ravnanja.

Na seji so spregovorili še o problemu z ilegalnimi migracijami, o pomembnem sodelovanju z občani, itd., a več v aktualnem tiskanem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija