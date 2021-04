V Trebnjem odprli drive-in lekarno

14.4.2021 | 13:30

Foto: Občina Trebnje

Trebnje - Dolenjske lekarne so v Trebnjem, na Obrtniški ulici 14 (poleg DM-a), v ponedeljek odprle novo enoto - Lekarno Drive in Trebnje.

Tako kot v ostalih enotah Dolenjskih lekarn so strankam na voljo zdravila, medicinski pripomočki, prehranska dopolnila, kozmetika, otroški program idr..

Nova lekarna pa se ponaša z novim izdajnim mestom (t.i. drive in), ki je prednostno namenjen invalidom in vsem tistim, ki težje vstopajo in izstopajo iz avtomobila.

Nova pridobitev je tudi robotski sistem Gollmann, ki omogoča optimizacijo dela strokovnih lekarniških delavcev in skladiščnih prostorov.

Podrobneje o novi drive-in lekarni pa v eni prihodnjih tiskanih številk Dolenjskega lista.

M. K.