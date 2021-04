FOTO: Kočevski policisti odkrili prirejena prostora za gojenje konoplje

14.4.2021 | 10:45

Foto: PU Ljubljana

Kočevski policisti so včeraj po pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 44-letnemu osumljencu na območju Grosupljega in ob tem našli prirejena prostora za gojenje prepovedane droge konoplja. Našli in zasegli so več kot 260 konopljinih sadik, manjšo količino že posušene konoplje in konopljine smole ter pripomočke za gojenje.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.

