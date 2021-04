Še malce bolj rdeči; v MO Novo mesto 26 okužb

14.4.2021 | 11:40

Slovenija ostaja v rdeči fazi po vladnem semaforju, podatki o novih okužbah za torek ne spreminjajo epidemiološke slike.

Ob 27.700 hitrih in PCR testih so zaznali 1233 pozitivnih primerov. Iz sedemdnevnega povprečja izpade prejšnji torek, ki je dodal 1191 pozitivnih primerov. Tedensko povprečje se torej malenkost dvigne, za 0,6 odstotka na 1026, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. V oranžno fazo pa se na ravni države vstopi, ko je povprečje pod 1000. Od ponedeljka bodo sicer odločevalci, kot smo poročali, gledali na podatke po posameznih statističnih regijah.

Hospitaliziranih je 622 covidnih bolnikov (pet več kot v ponedeljek), 154 jih potrebuje intenzivno nego (osem več), včeraj je umrlo pet covidnih bolnikov.

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes 40 covid bolnikov (včeraj 41) - enega novega so sprejeli in dva odpustili.

V Splošni bolnišnici Brežice je njihovo število naraslo na 19 (štiri nove bolnike so sprejeli in tri odpustili).

Kar 26 novih okužb so včeraj zaznali v občini Novo mesto.

Ostale občine jugovzhodne regije pa so zabeležile naslednje številke: Ribnica in Kočevje 12, Trebnje 7, Dolenjske Toplice in Straža 6, Črnomelj, Šentjernej in Loški Potok 5, Šmarješke Toplice 4, Semič, Mirna Peč, Šentrupert, Žužemberk in Mokronog Trebelno 2 ter Sodražica 1.

Občine Posavja: Brežice 15, Krško 14, Sevnica 11, Kostanjevica na Krki 1.

M. K.