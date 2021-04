FOTO: V požaru v skladišču za več deset tisoč evrov škode

14.4.2021 | 12:30

Fotografije brežiških gasilcev z včerajšnjega posredovanja (še več jih je spodaj v fotogaleriji).

O požaru poslovnega objekta v Ulici Kozjanskih borcev v Brežicah so bili policisti obveščeni včeraj nekaj po 13.30 uri. Požar, ki je zajel skladiščne prostore in se je razširil po celotnem objektu, so gasilci omejili in pogasili. Poškodovan ni bil nihče, po nestrokovni oceni je nastalo za več deset tisoč evrov premoženjske škode. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Prevrnila se je v Dolenji Straži

Včeraj nekaj po 14. uri se je zgodila prometna nesreča v Dolenji Straži. Policisti PP Dolenjske Toplice so opravili ogled in ugotovili, da je 38-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na Seidlovi cesti okoli 22. ure ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 38-letni kršitelj, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradli za 10 tisočakov motornih žag in zaščitnih oblačil

V noči na torek je v Straži nekdo iz odklenjenega objekta ukradel električne vodnike in okoli 150 litrov goriva.

V Krškem so v isti noči neznanci vlomili v prodajalno in ukradli več motornih žag in zaščitna oblačila. Z vlomom in tatvino so povzročili za več kot 10.000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Na Gruči na območju PP Šentjernej so policisti izsledili in prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

Policisti PMP Obrežje pa so med kontrolo tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije odkrili dva državljana Afganistana, skrita med tovorom. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

