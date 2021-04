Pogrešajo 15-letno Klaro (dodano ob 19.50: iskanje je preklicano)

14.4.2021 | 14:35

Klara Berdajs

Zagorje ob Savi, Črnomelj - Policisti Policijske postaje Zagorje ob Savi so bili obveščeni, da svojci pogrešajo- 15-letno Klaro Berdajs iz okolice Zagorja ob Savi. Klara je visoka 167 cm, suhe postave, ima dolge svetle lase in nosi očala črne barve. Oblečena je bila v črne hlače, črno bundo, rdeče čevlje Puma, pri sebi pa ima črn nahrbtnik Adidas, so sporočili iz PU Ljubljana.

Nazadnje so jo videli na včeraj na območju Črnomlja.

Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Zagorje ob Savi na (03) 568 34 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Dodano ob 19.50 uri:

S PU Ljubljana so sporočili, da se je mladoletnica vrnila domov in da je z njo vse v redu.

M. Ž.