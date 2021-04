Ob baraki v Brezjah nastala meter globoka jama

14.4.2021 | 18:20

Danes ob 9.11 je bila novomeška Uprava RS za zaščito in reševanje obveščena, da je v naselju Brezje v Novem mestu ob bivalni baraki prišlo do udora zemlje. Kraj dogodka so si ogledali predstavniki Mestne občine Novo mesto, gasilec GRC Novo mesto pa je na jamo, velikosti 50x30 centimetrov in globine okoli enega metra, namestil zaščitno paleto in varovalni trak.

Goreli odpadki

Ob 13.24 je na Cesti prvih borcev v Brežicah gorelo v zabojniku za odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Brežice.

Zakaj bo motena oskrba s pitno vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Florjanske ulice – zgornji del in naselja Žurkov Dol, Prešna Loka, Podvrh, da bo jutri, predvidoma med 7. uro in 14. uro, motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

L. M.