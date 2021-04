V Sevnici končujejo dozidavo vrtca

14.4.2021 | 19:20

idejna zasnova vrtca Ciciban v Sevnici

Sevnica - V Sevnici z zadnjimi ureditvami, nameščanjem opreme in s pridobitvijo uporabnega dovoljenja te dni končujejo julija lani začeto dozidavo največjega otroškega vrtca v občini, Vrtca Ciciban Sevnica. Zaradi epidemije novega koronavirusa dozidanega vrtca ne bodo slavnostno odpirali. Selitev v nove prostore bodo začeli prihodnji teden.

Omenjena novogradnja je sevniško občino stala nekaj manj kot 890 tisoč evrov in oprema še dodatnih dobrih 70.000 evrov. Nova pridobitev obsega tri nove igralnice, vključno s sanitarijami, prostori za zaposlene in teraso, so danes sporočili s sevniške občine.

Prejšnji vrtec pretesen

Šlo je sicer za dozidavo pretesnega 14-oddelčnega otroškega vrtca Ciciban. Sevniška občina je izvajalsko pogodbo podpisala maja lani. Tamkajšnji župan Srečko Ocvirk je ob njenem podpisu ocenil, da je bila dozidava tega vrtca zaradi prostorske stiske nujna in dodal, da bodo s to naložbo ugodili trenutnim prostorskim potrebam sevniškega Cicibana.

Prizidek so sicer zgradili na 365 kvadratnih metrih in ga povezali s severovzhodnim delom starejše stavbe. Zasnovali so ga kot pritlično zgradbo, ima ravno streho, ki je predvidena za igralno teraso. Dostop do novih prostorov so speljali mimo atrija, ki ga bodo uporabili tudi kot delno nadkrito igralno teraso. V novem prizidku so tri igralnice z lastnimi terasami, tri garderobe, skupne sanitarije, kabinet za vzgojiteljice in arhiv. Predvideli so tudi prostor za umestitev ogrevalne in prezračevalne tehnike.

Število otrok raste

Sevniški vrtec Ciciban so sicer zgradili v več etapah. Zadnjič so ga dogradili leta 2011.

Po podatkih sevniške občine sicer število otrok, vključenih v sistem predšolske vzgoje, raste, v Občini Sevnica pa se je število otrok v vrtcu v zadnjih desetih letih okrepilo za nekaj več kot 300 oz. za tri četrtine.

Občina Sevnica sicer "podrobno spremlja trend vključevanja otrok v predšolsko vzgojo ter hkrati išče rešitve za prostorske in kadrovske izzive, ki nastajajo ob povečevanju števila v vrtce vpisanih otrok". Tako je z namenom krajšanja čakalne vrste za vpis v Vrtec Ciciban Sevnica predlani pripravila predlog njegove dozidave, so še zapisali na sevniški občini.

L. M.