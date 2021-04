O ravnanju z nepremičninami in rebalansu proračuna

15.4.2021 | 08:20

14. seja je potekala preko videokonference. (foto: L. U.)

Mirna - Občinski svet Občine Mirna je na zadnji, 14. redni seji v tem mandatu, na videokonferenci med drugim sprejel rebalans letošnjega proračuna in se seznanil z zaključnim računom za preteklo leto.

Z rebalansom proračuna se načrtovani prihodki v letošnjem letu zvišujejo za 2,7 odstotka na skoraj 4 milijone evrov, odhodki pa se povišujejo za 2,3 odstotka na nekaj več kot 4 milijone. Z rebalansom je predvideno zadolževanje v višini 200 tisoč evrov, prej 240 tisoč evrov. V načrt ravnanja z nepremičninami so po novem vključili zemljišča, ki jih je in jih še bo odkupila ali zamenjala občina zaradi izgradnje obvoznice, ter nakup zemljišča s starejšo hišo pri osnovni šoli, sporočajo z Mirne.

»Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je pomemben, ker bo občina tako lahko še bolj aktivno pristopila k uresničevanju načrta o izgradnji obvoznice. Z načrtovanim odkupom zemljišča pri osnovni šoli pa se nam odpirajo možnosti najprej za urejanje okolice šole, kasneje pa tudi za morebitno širitev. Zaradi gradnje novih blokov na Mirni moramo namreč v prihodnje računati tudi na to, da bomo poleg vrtca potrebovali več prostora tudi v šoli,« pojasnjuje župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Občinski svet se je seznanil tudi z zaključnim računom proračuna Občine Mirna za leto 2020. Na Mirni so realizirali 2,7 milijona evrov (ali 74,6 odstotka načrtovanih) prihodkov in 3,1 milijona evrov (ali 75,6 odstotka načrtovanih) odhodkov. Osrednja naložba preteklega leta je bila nakup zemljišča in stavbe za nove prostore vrtca, za kar je občina odštela 547.410 evrov.

Nekaj sprememb cen

Občinski svet Občine Mirna je včeraj med drugim soglašal s spremembami cen za storitev Pomoč družini na domu – občina subvencionira 70 odstotkov cene storitve na uro, uporabniki bodo tako plačali 5,84 evra za uro storitve od ponedeljka do sobote, 7,60 evra za uro storitve ob nedeljah in 8,19 evra za uro storitve ob praznikih, ki so dela prosti dnevi.

Občinski svet je določil tudi nove cene za opravljanje storitve oskrbe s pitno vodo, ki se niso spremenile že od marca 2010 – za 14 kubičnih metrov porabljene vode bo gospodinjstvo z vodomerom DN 20 po novem plačalo 19,1349 evra, prej 17,4574 evra, še sporočajo z Mirne.

M. K.

Zvočni zapisi Dušan Skerbiš o razlogih rebalansa Dušan Skerbiš o razlogih rebalansa