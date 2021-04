S ponedeljkom terase lokalov odprte v Posavju, ne pa na Dolenjskem in v Beli krajini

15.4.2021 | 07:30

JV Slovenija je obarvana rdeče, zato terase lokalov drug teden ne bodo odprte. Bo pa mogoče kavico spiti na terasah in vrtovih v Posavju. (Foto: L. M.)

Od ponedeljka bodo lahko v goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski regiji znova odprte terase in vrtovi gostinskih obratov. To bo možno med 19. do vključno 25. aprilom med 7. uro in 19. uro, sporoča vlada.

"Podaljšujemo trenutno veljavne izjeme in v osmih oranžnih regijah odpiramo terase in vrtove gostiln in lokalov med 7. uro in 19. uro. Gostinci bodo nekoliko lažje zadihali, spet smo korak bližje življenju, kot smo ga vajeni," je na svojem računu na Twitterju zapisal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Pri tem bo treba upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Verjetno bo veljalo tako kot ob dosedanjih odprtjih teras, da bodo morali zaposleni in gostje ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi, zaposleni se bodo morali enkrat tedensko testirati, strežba bo dovoljena izključno za mizami.

Vlada je izjemo in odprtje teras in vrtov dovolila v osmih oranžnih statističnih regijah, medtem ko bodo terase in vrtovi gostinskih obratov v osrednjeslovenski, jugovzhodni, savinjski in primorsko-notranjski prihodnji teden ostali zaprti.

Zaradi ukinitve omejitve nočnega gibanja pa se v vseh regijah osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, dovoli brez časovne omejitve.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno dovoljeno povsod. Dovoljeno je tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom, so spomnili.

L. M.