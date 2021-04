S helikopterjem v bolnišnico; danes brez elektrike

15.4.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Včeraj ob 13.06 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala obolelo osebo iz Radeč v vojašnico Celje, od koder so jo reševalci NMP Celje prepeljali v SB Celje. Gasilci PGD Radeče so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do helikopterja.

Ob 20.20 so gasilci PGE Krško na Trški gori, občina Krško s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SELA na izvodu MALA SELA;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu Otavec.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK na izvodu MEGLENIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 10. uro na območju TP Prušnja vas nizkonapetostno omrežje - Prušnja vas, med 10. in 12. uro na območju TP Prušnja vas nizkonapetostno omrežje – Vinjar spodnji del in med 12. in 14. uro na območju TP Prušnja vas nizkonapetostno omrežje – Proti cerkvi; na področju nadzorništva Krško okolica med 8.30 in 12. uro na območju TP Veliki Trn 2, nizkonapetostno omrežje – Lomno in med 8.30 in 12. uro na območju TP Golek, nizkonapetostno omrežje – Proti gori; na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Pekel Hočevar, Pekel Šturbej, Podgorje, Podgorje Stopar, Podgorje Orehovec, Podgorje Pipan, Podgorje Golob in Mrzla Planina; na področju nadzorništva Brežice pa med 9. in 12. uro na območju TP Brežice stadion nizkonapetostno omrežje – Galič.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Florjanske ulice – zgornji del in naselja Žurkov Dol, Prešna Loka, Podvrh, da bo danes predvidoma med 7. in 14. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

M. K.