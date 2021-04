Preko 80 odstotkov angleškega seva: najbolj kužen, nevaren in smrtonosen v naši regiji prevladuje

15.4.2021 | 10:00

Število bolnikov na intenzivni terapiji hitro raste, praznih postelj je vse manj. (Foto: SB NM)

Novo mesto, Brežice - Podatki prejšnjega tedna z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano kažejo, da v Sloveniji prevladuje angleška različica virusa.

"V vzorcih, ki smo jih analizirali v nacionalnem laboratoriju, ugotavljamo 54-odstotni delež, na Inštitutu za mikrobiologijo pa poročajo o 50-odstotnem deležu. Ta različica je zdaj na pohodu že dobrih devet tednov, prvih sedem tednov smo imeli eksponentno rast, v zadnjih treh tednih pa opažamo, da se krivulja ne vzpenja več tako strmo, ampak postaja linearna, kar je razveseljujoče, a mnogo prezgodaj za kakršne koli ugotovitve," prav Tjaša Žohar Čretnik z nacionalnega laboratorija. Poudarja, da še vedno nismo zunaj nevarnosti, da se pri nas ponovi angleški scenarij, v katerem je bila izjemno eksponentna rast okuženih in veliko obolelih.

Prav v Posavju in JV Sloveniji

Maske bodo še dolgo del našega vsakdana. (Foto: L. M.)

Med slovenskimi regijami so velike razlike, a ravno v našem koncu Slovenije angleški sev, ki naj bi bil bolj kužen in tudi bolj nevaren in smrtonosen, prevladuje. Ob širitvi te različice virusa so bolj bolni tudi mlajši ljudje, kar prej niso bili. V JV Sloveniji ima angleška različica kar 85,3-odstotni delež, sledi Posavje s 83,3, tretje je savinjsko področje s 70 odstotki, medtem ko je npr. obalno-kraška regija na najboljšem z zgolj 32 odstotki angleške različice.

Da pri nas prevladuje angleški sev, potrjuje tudi podatek iz novomeške bolnišnice - angleški sev ima skoraj 80 odstotkov covid pacientov.

Več o stanju v novomeški in brežiški bolnišnici, o starosti pacientov na covid oddelku in intenzivi, o povratnikih, ki jih je tudi vse več, ter o tem, kako se spopadajo s kadrovsko stisko ter kako se lotevajo zaostankov v rednih programih, v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu razkrivata direktorici SB Novo mesto in Brežice, doc. dr. Milena Kramar Zupan in Anica Hribar.

L. Markelj