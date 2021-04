Pet Kočevcev ovadenih zaradi goljufij in ropa - izjemno pretkani, drzni in nasilni

15.4.2021 | 09:00

Foto: Profimedia

Velenje/Ravne na Koroškem/Kočevje - Pet moških z območja Kočevja, starih od 23 do 46 let, so policisti Policijske uprave Celje kazensko ovadili zaradi suma dveh goljufij in ropa na območju policijskih postaj Velenje, Žalec in Ravne na Koroškem, v katerih so si pridobili 60.000 evrov protipravne koristi. Večina je starih znancev policije. Obstaja sum, da so oškodovali še več ljudi.

Pretkano, premišljeno in drzno

Peterica je bila pri goljufijah izjemno pretkana, vsiljiva in drzna, trije od njih, ki so osumljeni ropa, so bili tudi nasilni. Policisti so osumljenim odvzeli prostost, štiri so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je dvema že odredil pripor, dva pa sta trenutno v sodnem pridržanju. Peti je na prostosti.

Osumljeni so marca in aprila na območju policijskih postaj Žalec in Velenje ogoljufali dva občana, ki sta prek različnih spletnih strani prodajala vrednejša kmetijska stroja.

Na območju Žalca je občan prodajal kmetijski stroj po ceni 30.000 evrov, trojica goljufov iz omenjene združbe pa ga je prepričala, naj jim zaradi lažje izvedbe posla fizično izroči 20.000 evrov, oni pa mu bodo na njegov transakcijski račun nakazali 65.000 evrov, torej prodajno vrednost stroja, vračilo 20.000 evrov in še 15.000 evrov nagrade za pomoč pri načinu sklenitve posla. Občan jim je po podpisani kupoprodajni pogodbi 20.000 evrov izročil, ostali del posla pa se ni nikoli zgodil.

Podobno goljufijo so izvedli na območju Velenja, kjer so prodajalca ogoljufali za 30.000 evrov.

Na območju ravenske policijske postaje pa so osumljeni poskušali prodajalca na podoben način ogoljufati za 10.000 evrov. Ker je prodajalec vztrajal, naj mu, preden jim izroči 10.000 evrov gotovine, pokažejo potrdilo, da so mu nakazali celotni znesek, so ga napadli in mu denar ukradli. Hkrati so mu zagrozili, da se bodo v primeru obveščanja policije maščevali njegovim domačim.

Žrtev verjetno še več

Kot še navajajo na celjski policijski upravi, so bili osumljeni pri izvrševanju goljufiji izjemno prepričljivi, vztrajni in premišljeni. Večina od njih je bila v preteklosti že obsojena zaradi kaznivih dejanj izsiljevanja, ropov, nasilništva, groženj, tatvin, goljufij in drugih kaznivih dejanj.

Ker obstaja sum, da so na podoben način oškodovali še več ljudi, policija poziva vse, ki so jim na podoben način nasedli, da jo o tem obvestijo.

STA, M. K.