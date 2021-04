Epidemija in iskanje mask - v SB Novo mesto so se vsak teden 'tresli', ali jih bo dovolj

15.4.2021 | 14:30

Vodstvo novomeške bolnišnice (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Tudi včerajšnje pričanje direktorjev nekaterih bolnišnic pred preiskovalno komisijo DZ je pokazalo, da se je večina bolnišnic v prvem valu epidemije koronavirusa zaradi pomanjkanja zaščitne opreme znašla v stiski, nekatere tudi zaradi projekta sanacije. Nabave opreme so se večinoma lotevale same in niso čakale na pomoč države. Takšna je bila, kot smo poročali, tudi izkušnja brežiške bolnišnice.

Direktorica novomeške splošne bolnišnice Milena Zupan Kramar je včeraj pojasnila, da je bolnišnica zaradi optimalnega ravnanja z zalogami v okviru sanacijskega programa v epidemijo šla z razmeroma majhnimi zalogami osebne varovalne opreme.

Ker je bila novomeška bolnišnica enotna vstopna točka za jugovzhodno regijo, so bile njihove potrebe še toliko večje. Zato so začeli ob težavah z dobavami in visokimi cenami opremo sami iskati na trgu, prejeli so nekaj donacij, sami pa so tudi šivali zaščitne maske.

Njihove potrebe po zaščitni opremi je zbiralo tudi ministrstvo za zdravje, prve zaloge, sicer minimalne, so iz blagovnih rezerv prejeli 3. marca lani, je pojasnila Zupan Kramarjeva. Tudi pozneje zaščitne opreme niso nehali iskati sami, čeprav jih je ministrstvo sredi marca obvestilo, da pripravljajo skupno javno naročilo za vse bolnišnice. A količine, ki so jih dobili iz blagovnih rezerv, niso bile zadostne, pa tudi kakovost zaščitne opreme ni bila ustrezna. Prve večje količine iz blagovnih rezerv so sicer dobili aprila in maja.

V celotnem obdobju epidemije so v novomeški bolnišnici sicer po oceni direktorice približno 20 odstotkov zaščitne opreme dobili iz blagovnih rezerv, ostalih 80 odstotkov pa so si priskrbeli sami. Čeprav so se vsak teden "tresli", ali bo opreme dovolj, so jo vendarle uspeli sproti zagotavljati, tako da zaposleni in bolniki nikoli niso bili v nevarnosti, je dodala Zupan Kramarjeva.

M. K.; STA

Komentarji (1) 2h nazaj Oceni ekolog Spoštovani z vsem srcem se vam zahvaljujem za vaše delo in delo vaših zdravnikov, sester in ostalega osebja, kot bolnik lahko povem, da ste lahko za vzor strokovnosti , delavnosti in požrtvovalnosti, človeških odnosov in spoštovanja pacientov, Hvala vam in bodite še naprej uspešni in strokovni, Pravtako vas prosim delite vaše delo in človeške kvalitete tudi ostalim, predvsem so jih potrebni v ZD NM kjer je nekaj zdravnikov in zdravnic, ki hodijo v službo le zase ne za paciente, take so tudi njihove sestre, sramotno in potem čitaš kako so pohvaljeni, poglejte samo njihov čas dela, njihovo delo s pacienti, da ne govorim o njihovih malicah, kot da bodo se najedle za cel dan, za njih je malica ena ura , mi pa čakamo pred vrati, da o prenosnih telefonih ne govorimo, da lahko s pacienti pridejo v stik, ne raje zvonijo v prazno ali odgovarja lajna-- po belokranjsko, da bodo razumeli, Iskreno vas prosim stopite s svojimi kvalitetami iz Bolnice v ZD in jih poučite in nam pomagajte, da bomo lahko dobili usluge v ZD in ne samo na Urgenci. Hvala vsem in tudi Gospa direktor res ste uspešni v Bolnici, ampak pomagajte tudi ZD. Lep pozdrav