Krški projekt med najboljšimi praksami trajnostnega urbanega razvoja

15.4.2021 | 13:40

Foto: Občina Krško

Krško - Inštitut za politike prostora (IPoP) je včeraj pripravil virtualni sejem dobrih praks Mesta mestom, na katerem so se z dobrimi praksami trajnostnega urbanega razvoja predstavila slovenska mesta oz. občine, med njimi tudi Občina Krško. Romana Pečnik z oddelka za gospodarsko infrastrukturo je na sejmu predstavila projekt ureditve mirujočega prometa v okolici OŠ Jurija Dalmatina Krško. Izmed 29 praks slovenskih občin je bil ta projekt izbran med 15 najboljših, ki so prejele priznanja Mesta mestom, sporočajo iz krške občine.

Kot so poudarili na Inštitutu za politike prostora, se mesta soočajo s podobnimi izzivi, zato si želijo spodbuditi medsebojno učenje in prenos preizkušenih rešitev. Dobre prakse, ki odgovarjajo na pogoste zadrege slovenskih mest in imajo velik potencial za prenos, zbirajo v seriji katalogov Mesta mestom. V prvem katalogu so objavili izbor praks iz povečini tujih mest, ki jih je nagradil program URBACT. V drugem katalogu so, kot sporočajo iz Krškega, zbrali prakse, s katerimi so se sodelavci IPoP srečali pri svojem delu s slovenskimi občinami.

V prepričanju, da imajo slovenske občine ogromno navdihujočih praks, ki jih še ne poznamo, pa so za tretji katalog jeseni 2020 objavili razpis. Med prijavljenimi 29 praksami so izbrali 15 najboljših, med katere se je torej uvrstila tudi Občina Krško s projektom ureditve mirujočega prometa v okolici OŠ Jurija Dalmatina Krško.

M. K.