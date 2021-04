Pijan vijugal po Novem mestu

15.4.2021 | 11:30

T. i. treznilnica na PU Novo mesto, kjer je končal tudi 62-letnik, ki je vijugal po novomeških cestah ... (foto: arhiv)

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj nekaj pred 15. uro obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Novem mestu vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Na podlagi opisa so kršitelja izsledili in ustavili ter med postopkom ugotovili, da 62-letni voznik vozi pod vplivom alkohola - v litru izdihanega zraka je imel 0,76 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nezakonito prestopila mejo

Policisti so na območju Rajca (PP Brežice) izsledili in prijeli dva državljana Afganistana, ki sta nezkonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še potekajo.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah skupno intervenirali v 46. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 186 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in, kot omenjeno, pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, zatajitve in tatvin. Posredovali so zaradi požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.