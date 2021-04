Padec števila pozitivnih primerov - bili bi oranžni

15.4.2021 | 12:35

Profimedia

Je britanska različica koronavirusa, ki prevladuje v Sloveniji, že dosegla vrh? Sredine številke nakazuje to domnevo.

Še prejšnji torek so na testiranjih po Sloveniji zaznali alarmantnih 1527 pozitivnih primerov. Včeraj pa pri 28.000 opravljenih testih komaj 891, kar predstavlja 42 odstotni padec. Začasni vladni govorec za covid-19, direktor Urada vlade za komuniciranje, Uroš Urbanija, ki ta teden nadomešča Majo Bratuša, pravi, da je to znak, da je "lockdown" deloval. Sedemdnevno povprečje pozitivnih je krepko upadlo, in sicer na 931, kar pomeni, da smo na nivoju Slovenije že v oranžni fazi.

14-dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev je 616. Najslabša statistika je v Primorsko-notranjski regiji, kjer je 14 dnevno povprečje 813,7, sledi ji Savinjska regija s 792.

V bolnišnicah se danes zdravi 624 pacientov, dva več kot včeraj. Na intenzivni negi pa je danes 150 pacientov, kar je 4 manj kot včeraj.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je včeraj umrlo pet bolnikov.

V SB Novo mesto je danes 39 covidnih bolnikov (včeraj 40) - štiri so sprejeli, prav toliko jih odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice pa je z včerajšnjih 19 število bolnikov poskočilo na 22 - pet so jih sprejeli in dva odpustili.

VČERAJŠNJE OKUŽBE PO OBČINAH

Jugovzhodna Slovenija: Novo mesto 13, Črnomelj 8, Metlika 7, Kočevje 6, Loški Potok 5, Trebnje, Straža in Mirna Peč 4, Šentjernej, Šmarješke Toplice in Šentrupert 3, Ribnica in Sodražica 2, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Škocjan 1.

Posavje: Brežice 13, Sevnica 7, Krško in Radeče 5.

M. K.