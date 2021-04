Nadaljuje se gradnja vodovoda in kanalizacije na območju Ždinje vasi

15.4.2021 | 18:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je danes s podjetjem HPG podpisal pogodbo za začetek 2. in 3. etape prve faze izgradnje vodovoda in kanalizacije na območju Ždinje vasi. Pogodbo je v vlogi prokurista in podizvajalca del podpisal predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha. Skupna vrednost pogodbenih del znašla nekaj več kot 890.000 evrov z DDV, začela se bodo še ta mesec, zaključena pa bodo do 30. novembra, sporočajo z rotovža.

V 2. in 3. etapi prve faze bodo dela obsegala izgradnjo dobrih dveh kilometrov vodovoda in poltretjega kilometra komunalne kanalizacije. Medtem se končuje prva faza gradnje kanalizacije komunalnih odpadnih voda v Ždinji vasi, zaključena je gradnja javnega komunalnega omrežja v Češči vasi, v procesu gradnje je tudi vodovodno omrežje na Gornji Težki Vodi.

Po besedah župana Gregorja Macedonija je urejanje vseh faz vodovoda in kanalizacije v Ždinji vasi velik dosežek: »Tako načrtujemo, da se bo v letu 2021 po pridobitvi gradbenega dovoljenja izvedla tudi tretja faza gradnje, ki zadeva izgradnjo meteornega kanala od Mačkovca do Krke, v letu 2022 pa se bo izvedla še druga faza izgradnje vodovodnih in kanalizacijskih omrežij. Po zaključku del druge faze bo tako možna fizična priključitev na kanalizacijsko omrežje vseh objektov v Ždinji vasi in v gospodarski coni Brezovica.«

M. K.