Našli bombe in strelivo iz druge svetovne vojne

15.4.2021 | 19:00

Slika je ilustrativna (Foto: arhiv DL)

Ob 7.38 je v gozdu na Pogorelcu, občina Dolenjske Toplice, občan našel neznana neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije sta na kraju najdbe uničila topovsko granato kalibra 100 mm in devet kosov pehotnega streliva, vse italijanske izdelave, ostanek iz 2. svetovne vojne, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Nekaj ur zatem, ob 13.42, je v gozdu pri Bazi 20, občina Dolenjske Toplice, tudi gozdar našel neznana neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije sta na kraju najdbe uničila pet ročnih bomb italijanske izdelave iz 2. svetovne vojne.

Gasilci na delu

Ob 11.22 je na Zdolah, občina Krško, zagorela podrast v sadovnjaku. Gasilci PGE Krško in PGD Zdole so pogasili požar na površini okoli 20 arov.

Ob 16.28 pa je v gozdu ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel kup vejevja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

R. N.