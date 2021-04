Danes brez elektrike

16.4.2021 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 8:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE;

- od 7:30 do 8:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR CEGELNICA;

- od 8:45 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAJNOF;

-od 11:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH;

- od 12:30 do 13:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH 2;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VAVTA VAS;

- od 10:30 do 11:15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SELA, na izvodu MALA SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE, TP JUGORJE PRI GABRJU;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, na izvodu KRESNA ULICA;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU, na izvodu GORICE;

-od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH, na izvodu PROTI PRISTAVI;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE, na izvodu CANKARJEVA 21.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod Samostoječa omarica.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na na območju TP Nemška vas, nizkonapetostno omrežje – Nemška vas danes med 8:00 in 11:00 uro.

Motena tudi oskrba z vodo

Uporabnike iz Ceste bratov Milavcev (od HŠ 53 do HŠ 69) Komunala Brežice obvešča, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

M. K.