Lončar bo dres Krke nosil tudi v prihodnji sezoni

16.4.2021 | 07:50

Vladan Lončar ob podpisu pogodbe (foto: MRK Krka)

Novo mesto - Rokometni klub Krka je januarja letos na položaju levega zunanjega okrepil visokorasli, 201 cm visoki igralec Vladimir Lončar. 24-letni Sarajevčan je zaupanje vodstva kluba pridobival zavoljo delavnosti na treningih in tekmah, poleg tega pa je v ospredje prišel tudi njegov talent in odnos do kolektiva, sporočajo krkaši. Energije in motiva, kot je med drugim ob podpisu pogodbe dejal Lončar, mu ne primanjkuje tako za povečanje moštvenih trofej kot osebnih mejnikov. ''Izredno sem vessel in ponosen, da bom lahko tudi v bodoče del te ekipe. Hvaležen sem upravi kluba za zaupanje in upam, da bomo skupaj dosegli zastavljene cilje v tej in prihodnji sezoni,''je, kot sporočajo iz Krke, ob podpisu pogodbe povedal Lončar, ki je vzljubil dolenjsko prestolnico, saj se v Novem mestu počuti odlično.

''V MRK Krka smo zelo veseli, da smo še za eno sezono podaljšali pogodbo z Vladanom Lončarjem. Vladan je zelo izkušen igralec na levem zunanjem položaju, ki na zadnjih tekmah dokazuje, da je bila odločitev kluba o prestopu igralca iz RK Gorenje Velenje v Krko pravilna. Še posebej nam je v zadovoljstvo, da se s preostalim delom ekipe zelo dobro razume, saj je to tudi njegov pogoj za napredovanje kot celotne ekipe,'' pa je o Lončarju dejal sekretar kluba Gregor Šuštaršič.

Sicer pa je Lončar v dresu MRK Krka na 18. tekmah lige NLB dosegel 47 zadetkov.

M. K.