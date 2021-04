Adient ohranja proizvodni obrat v Novem mestu

16.4.2021 | 11:30

Slovenj Gradec/Novo mesto - Predstavniki zaposlenih v slovenjgraškem obratu družbe Adient se še naprej pogajajo s predstavniki tujega lastnika, da bi dosegli višje odpravnine za odpuščene delavce. Medtem potekajo tudi sestanki s potencialnimi kupci hal. Po neuradnih informacijah naj bi Adient proizvodnjo iz Slovenj Gradca selil v Srbijo. Medtem pa Adient še naprej ohranja proizvodni obrat v Novem mestu, kjer izdelujejo sedežne garniture za vozila znamke Renault in Daimler, ki se prodajajo v Sloveniji, na evropskem trgu in na Kitajskem.

Na Koroškem drugače ...

Predstavnik ameriške multinacionalke Adient je 17. marca letos zaposlene v Slovenj Gradcu obvestil, da bodo obrat do konca letošnjega leta zaprli in da bo delo izgubilo vseh 430 zaposlenih. Prvih 160 delavcev naj bi delo izgubilo konec julija, preostala večina nato do konca leta, 18 zaposlenih pa maja prihodnje leto. Odločitev je bila za zaposlene šok, saj po lanskem odhodu 119 delavcev nadaljnjih večjih odpuščanj glede na napovedi zaenkrat niso pričakovali.

Glede na nenadno odločitev in dejstvo, da podjetje ni slabo poslovalo, zaposleni pa so delo opravljali kakovostno, so se predstavniki zaposlenih odločili zahtevati višje odpravnine, kot jih določa zakon. Pogajanja še tečejo, je povedal Jaka Šilak iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Na pogajanjih lastnike predstavlja odvetniška družba iz Ljubljane, cilj sindikata pa je, da se pogajanja zaključijo pred prvomajskimi prazniki.

Medtem potekajo tudi sestanki s potencialnimi investitorji oz. kupci Adientovih hal v Slovenj Gradcu.

Napovedano odpuščanje 430 zaposlenih v Adientu je največje na Koroškem od avgusta 2010, ko je bil uveden stečaj družb Prevent Global in Prevent avtomobilski deli in ko je delo izgubilo 1260 delavcev. Je pa sicer stanje na koroškem trgu v zadnjem letu razmeroma stabilno.

Da bi lahko zaposlili delavce iz Adienta, je sporočilo že več podjetij. Odpuščeni delavci imajo tako možnosti zaposlitve v Gorenju, okoli 30 delovnih mest jim lahko ponudijo v družbi Skaza, vsaj 30 delavcev, predvsem v proizvodnji in vzdrževanju, bi lahko takoj zaposlili v družbah Slovenske industrije jekla.

V slovenjgraške obratu multinacionalke Adient sicer izdelujejo sestavne dele za avtomobilske sedeže in notranjo opremo avtomobilov. Med razlogi za zaprtje tovarne so lastniki navedli, da Slovenija z vidika stroškov ni več najboljša država, k odločitvi za zaprtje tovarne pa so po navedbah lastnikov prispevali tudi slabi obeti za v prihodnje.

