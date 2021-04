Novomeščani med zmagovalci letošnjega tekmovanja Popri

16.4.2021 | 08:30

Gimnazija Novo mesto - See with me (foto: arhiv)

ŠC Novo mesto, Višja strokovna šola - Navijalec povezovalnih trakov (foto: arhiv)

Šempeter pri Gorici - Znani so zmagovalci tekmovanja v podjetniških idejah mladih Popri 2021. V finale se je od 134 prijavljenih uvrstilo 36 ekip, od katerih so v vsaki od kategorij - osnovnošolci, dijaki in mladi do 29. leta - izbrali tri najboljše ekipe. Zmagovalci se bodo pomerili tudi na mednarodni ravni.

Kot je včeraj sporočil glavni organizator Primorski tehnološki park, se je na tekmovanje, ki je potekalo v digitalni obliki, sodelovale pa so tudi šole iz zamejstva, prijavilo skupno 344 mladih oz. 134 ekip.

"Tekmovanje Popri dokazuje, da tudi izredne razmere v času pandemije ne morejo preprečiti tega, da bi mladi ustvarjali svojo prihodnost z inovativnimi idejami in optimizmom - in pri tem jih moramo podpreti," so poudarili organizatorji.

Na predizbore, ki so jih organizirali Primorski tehnološki park, Saša inkubator, Tehnološki park Ljubljana in Podjetniški inkubator Podbreznik, se je uvrstilo 76 skupin, na zaključni del tekmovanja pa se je uspelo prebiti 36 ekipam. Vsaka je dobila 500 evrov iz nagradnega sklada za izboljšanje poslovnega modela za finale.

V finalu so 9. aprila v vsaki kategoriji razglasili tri najboljše ekipe. Tretjeuvrščene so prejele po 700 evrov, drugouvrščene po 1300 evrov in zmagovalci po 2000 evrov.

V kategoriji osnovnih šol sta zmagala Rok Cigoj in David Košir iz OŠ Dobravlje za napravo SATAR, ki čebelarjem pomaga pri žičenju satnikov. Drugo mesto so osvojili Tisa Princes Ledinek, Vida Furlan in Rok Kopatin iz OŠ Draga Bajca Vipava za BiPar, ki "rešuje problem izgubljenih nogavic", saj je mogoče z BiParom nogavice v paru oprati, posušiti in tudi zložit. Tretje mesto so osvojile Tajda Adrović Flisar, Sara Vdovč in Alina Učakar iz OŠ Frana Albrehta Kamnik za BioPurgo, biološki smetnjak in kompostnik v enem za zunanjo uporabo.

V kategoriji dijakov sta zmagala Nik Stanojević in Val Vidmar z Gimnazije Novo mesto za Visus - See with me, pametno napravo, ki slepim in slabovidnim osebam pomaga pri orientaciji s pomočjo inovativne tehnologije. Drugi so bili Neli Štanta, Matic Šinigoj, Hana Vovk in Lovro Saksida z Gimnazije Nova Gorica, ki so razvili spletno stran Pocketlib, nadgradnjo Cobissa, ki ponuja virtualno izkušnjo knjižnice. Tretje mesto sta osvojila David Čadež in Miha Lazič iz Šolskega centra Nova Gorica za aplikacijo Alergenko, ki na podlagi skenirane črtne kode in alergenov v izdelku pove, ali je ta izdelek primeren za uporabnika.

V kategoriji študentov in mladih do 29. leta je zmagal Blaž Novšak iz Šolskega centra Novo mesto za navijalec povezovalnih trakov. Drugo mesto so osvojili Gal Lindič, Jan Weissenbach, Bian Klančnik in Ožbej Golob z ljubljanske Fakultete za računalništvo in informatiko za Gift buddy, mobilno aplikacijo za iskanje osebnih in izvirnih daril. Tretje mesto pa sta osvojili Špela Polajžer in Lucija Beranič za 0,0 šofer, obesek za avtomobilske ključe, ki s svojim napisom in obliko pritegne pozornost predvsem tistih, ki ponujajo alkohol mladim.

Zmagovalci med dijaki ter študenti in mladimi do 29. leta starosti bodo tekmovali še na evropskem tekmovanju EUSAIR POPRI Youth, prve tri dijaške ekipe so prejele vstopnico na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad, drugouvrščena ekipa med študenti in mladimi do 29. let pa vavčer za podjetniško usposabljanje Erasmus.

