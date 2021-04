Pomoč po pozebi - kdaj, koliko in komu

16.4.2021 | 09:10

Minister Podgorške je Dolenjsko in Posavje obiskal v ponedeljek. (foto: arhiv; R. N.)

Posavske jablane so bile v cvetju, ko jih je prekril sneg. (foto: J. K.)

Ljubljana - Vlada se je včeraj seznanila z informacijo o posledicah pozebe na kmetijskih pridelkih od 6. do 8. aprila letos. Kmetijsko ministrstvo bo pripravilo pravne podlage za izvedbo pomoči najbolj prizadetim, posebna delovna skupina, ki jo je imenoval minister Jože Podgoršek, pa predlaga, da se za izvedbo ukrepov pripravi interventni zakon.

Po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so največ škode po pozebi od 6. do 8. aprila utrpele sadne vrste na celotnem območju Slovenije, ki so bile v polnem cvetenju, z izjemo Gorenjske, kjer se je cvetenje šele začelo. Pri vinski trti je bila poškodovanost zelenih mladik odvisna od lege in sorte. Posevki zelja in solate so bili prizadeti predvsem na nepokritih površinah, pri poljščinah je največ škode na zgodnjem krompirju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo pripravilo pravne podlage za izvedbo pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji. Delovna skupina za pripravo ukrepov po pozebi v letu 2021 predlaga, da se za izvedbo ukrepov pripravi interventni zakon, so še navedli v vladnem uradu za komuniciranje.

Minister Podgoršek, ki si je škodo po pozebi na terenu ogledal v ponedeljek, je ocenil, da naj bi pozeba povzročila za 40 do 50 milijonov evrov škode. Primerljiva naj bi bila s škodo po pozebi v letih 2016 in 2017, ki je dosegla približno 45 milijonov evrov.

Pri KGZS, kjer od države pričakujejo takojšnjo pomoč prizadetim in predlagajo več možnosti pomoči, pa so v prvih ocenah, ki so jih predstavili prejšnji petek, navedli, da so za april izjemno nizke temperature, ki so bile ponekod tudi nižje od minus deset stopinj Celzija, prizadele vse sadne vrste po vsej državi in da je ponekod pozeba vzela ves pridelek. Prizadeti pa so, kot omenjeno, tudi vinogradi, oljke in zelenjava, so opozorili.

Predsednik KGZS Roman Žveglič je predloge pomoči že predstavil ministru Podgoršku na nedavnem skupnem ogledu škode na Dolenjskem. Na KGZS odzivov v zvezi s tem še niso prejeli, ocenjujejo pa, da je minister v svojih napovedih večinoma povzel njihove predloge ali zahteve. "Vsekakor pa mora biti država pri sprejemanju ukrepov za blaženje posledic te ujme pozorna na to, da ne bo izpustila nikogar, ki je bil prizadet," so navedli.

"Novih ocen še ni, saj mraz še vedno vztraja," pa so v zvezi z morebitno škodo po nadaljnjih nizkih temperaturah še pojasnili na KGZS. Predvidoma bodo novo ocenjevanje izvedli maja, ko bodo tudi že bolj znane posledice sedanje pozebe. Če pa bodo občinske komisije prej začele z delom, če bo za to podano navodilo, pa so kmetijski svetovalci KGZS tako ali tako del teh komisij, so dodali.

STA; M. K.