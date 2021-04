E-mobilnost: ne čakajte na jutri

16.4.2021 | 08:15

Tudi na slovenskih cestah je iz dneva v dan več električnih vozil. Če je morda še pred letom ali dvema veljalo, da jih vozijo le navdušenci in tisti, ki imajo več pod palcem, je danes e-mobilnost dostopna večini voznikov. Najverjetneje tudi vam.

Visoke cene, prekratki dosegi, težave s polnjenjem? Če našteto še vedno povezujete s svetom električnih vozil, je čas, da si temeljito osvežite informacije. Za vas smo zbrali pet prednosti e-mobilnosti, zaradi katerih je danes pravi čas, da začnete razmišljati o svojem prvem e-vozilu.

Privlačni modeli. Z električnim avtom se lahko vozite udobno in izkoristite dovršene tehnološke rešitve v različnih modelih. Od Volkswagnovega znanilca nove e-dobe ID.3 in še nekoliko večjega ID.4, vsestranskega prostornega modela ŠKODA ENYAQ iVdoe-trona, enega lepotcev najvišjega razreda iz Audijeve ponudbe –danes je na voljo široka paleta vozil, prilagojenih najrazličnejšim željam in denarju, ki ga imate na voljo.

Brezskrbna vožnja. Ali sodite med tiste, ki vsak dan prevozijo tudi po več sto kilometrov? Najverjetneje ne –in to pomeni, da je električni avtomobil primeren tudi za vas. Poglejmo primer: že trenutno najugodnejši Volkswagnov model ID.3z baterijo kapacitete 45 kilovatnih ur zmore doseg do 350 kilometrov (po standardu WLTP*), nekateri modeli ID.3z večjo baterijo pa vse do 549 kilometrov. Povprečen slovenski voznik prevozi manj kot 50 kilometrov na dan, a tudi če vas vaše poti vodijo dlje, boste na stanje baterije lahko pogledovali povsem brezskrbno.

Priročno polnjenje. Polnjenje e-vozila ni več izziv. Avtomobilsko baterijo lahko polnite na cenovno dostopni domači polnilni postaji, ki ne zavzame veliko prostora ter se preprosto namesti in vzdržuje. Če avta ne morete polniti doma, izkoristite možnost polnjenja v podjetju (za ta korak se odloča vse več podjetij, ki želijo optimizirati stroške svojega vozneg aparka ali pa olajšati poti svojim zaposlenim) oziroma na javnih polnilnih postajah. Prednost je, da so omrežja vse obsežnejša in lahko v vsakem trenutku preverite, kje lahko polnite svoje vozilo. Kako preprosto je danes polnjenje praktično na vsakem koraku poti, se lahko prepričate sami. Porsche Slovenija, slovenska avtomobilska številka ena z znamkami Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA in Volkswagen Gospodarska vozila, zdaj pod znamko e-mobilnosti MOON ponuja rešitev za brezskrbno polnjenje električnih vozil v Sloveniji in tujini, imenovano MOON charge. V mrežo so vključene predvsem hitre (DC), pa tudi klasične (AC) polnilne postaje, storitev, ki je na voljo voznikom e-avtomobilov vseh znamk, pa omogoča pregledno in preprosto polnjenje brez mesečne naročnine.

Poceni vožnja. Natančna cena, ki jo boste plačevali za vožnjo z električnim vozilom, je odvisna od tega, kje in kdaj ga boste polnili. Ampak za prvo (o)ceno: na domači polnilnici lahko strošek za prevoženih sto kilometrov ohranjamo med evrom in dvema evroma, tudi ob občasnem polnjenju na javnih AC-polnilnicah pa se da sto kilometrov prevoziti za manj kot dva evra. Natančnejši izračun boste lahko naredili, ko bost eizbrali model in naredilinačrt, kje ga boste največkrat polnili. Vsekakor pa bo znesek občutno nižji od tistega, ki ga zdaj plačujete na bencinskih črpalkah. Pri trenutni ceni bencina vožnja z avtomobilom, ki ima porabo sedem litrov, preseže osem evrov na sto kilometrov. Šest evrov prihranka na vsakih sto kilometrov se ne sliši slabo, kajne?

Popolne e-rešitve. Za številne uporabnike je odločitev za električni avto le del nove zgodbe. Če živite v lastni hiši, lahko izračunate električni potencial svojega doma, razmislite o lastni sončni elektrarni in hranilniku električne energije. Prihranke na tak način še povečate, hkrati pa si zagotovite preprost dostop do energije.

V zgornjem besedilu smo želeli poudariti osnovne prednosti, zato smo se izogibali zapletenim oznakam in kraticam. Pojasnimo pa tole: standard WLTP, ki ga boste srečevali vselej, ko bo omenjen doseg vozila, je, na kratko povedano, globalno usklajen preizkusni postopek, s katerim dobimo primerljive, z dinamičnimi parametri pridobljene (in v primerjavi z nekdanjimi načini testiranja realnejše) podatke o porabi. Daje vam predstavo o tem, kako daleč lahko brez skrbi pridete z e-avtomobilom.

