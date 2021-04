Kolesarska dirka po Sloveniji bo. S Tadejem Pogačarjem?

16.4.2021 | 10:00

Foto: arhiv; Tour Of Slovenia

Novo mesto - Prireditelji kolesarske dirke po Sloveniji iz novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil so sporočili, da letošnja izvedba dirke bo. Potekala bo med 9. in 13. junijem, ko se bodo gotovo morali držati še kakšnih pravil, uvedenih zaradi epidemije covida.

Novico o tem, da letos dirka bo, so prireditelji sporočili na spletni strani in družbenih omrežjih. Lani so jo morali zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedati.

Kot so zapisali, bo Slovenija po enoletnem premoru spet gostila pisano kolesarsko karavano in nekatere najboljše kolesarje sveta, ki se bodo potegovali za zeleno majico zmagovalca na 27. kolesarski dirki po Sloveniji.

Dodali so še, da bo napeto merjenje moči v boju za zeleno na zahtevnih in razgibanih trasah letošnje dirke mogoče spremljali od 9. do 13. junija, tudi tokrat s prenosom na Televiziji Slovenija ter na mednarodni televizijski mreži Eurosport.

Kot poroča MMC, si prireditelji prizadevajo, da bi na preizkušnji nastopil tudi lanski zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar.

M. K.