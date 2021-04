Eden napihal skoraj tri promile, drugi vozil drugače omamljen; Slovenka tihotapila Kitajce

16.4.2021 | 13:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv; PU NM)

Brežiški policisti so med kontrolo prometa na območju Velikih Malenc včeraj nekaj po 14. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel astra. 51-letnik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se mu zaradi kršitev izvršuje ukrep prenehanja veljavnosti. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus in v litru izdihanega zraka je imel 1,34 miligrama alkohola (2,8 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pod vplivom prepovedanih drog

Nekaj po 15. uri so policisti PP Novo mesto na regionalni cesti med Novim mestom in Mirno Pečjo ustavili voznika osebnega avtomobila Renault twingo. Tudi 41-letnik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog pa so mu odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost opiatov. Odredili so mu tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil.Twinga so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Tatvine

Na območju Šmarjete so v noči na četrtek neznanci iz dveh nedograjenih objektov odnesli večjo količino električnih vodnikov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Blatniku pri Črnomlju je nekdo z dvorišča nedograjene stanovanjske hiše odpeljal avtomobilsko prikolico z nameščeno registrsko tablico NM A3 628.

V Dešeči vasi na območju PP Dolenjske Toplice pa je v noči na četrtek neznanec iz odklenjenega gospodarskega objekta ukradel bakrene dele kotla za žganjekuho. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Prijeli tihotapko in štiri državljane Kitajske

Na mejni prehod Slovenska vas je na vstop v Slovenijo pripeljala voznica osebnega avtomobila VW bore slovenskih registrskih oznak. Policisti so med postopkom mejne kontrole ugotovili, da 62-letna državljanka Slovenije v prtljažniku vozila prevaža tri državljane Kitajske, skritega za zadnjimi sedeži pa so našli še enega državljana Kitajske. Tujce, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo, bodo predali hrvaškim varnostnim organom. 62-letni tihotapki so odvzeli prostost, jo pridržali in ji zasegli osebni avtomobil. Ovadili jo bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.

