Sredi Šmarjete letalo na strehi hotela

16.4.2021 | 14:30

Nekdanja Karlovškova hiša, ki jo obnavljajo. Prizidek bo hotel, na strehi pa bo letalo, v katerem bo apartma za dve osebi.

Letalo je tu le začasno, stalo bo na vrhu strehe bližnjega hotela.

Miha in Nina Gregorčič

Šmarjeta - V Šmarjeti že nekaj časa buri duhove veliko potniško letalo sredi travnika med Domom sv. Marjete in farno cerkvijo.

»To bo velik dodatek naši zgodbi v Šmarjeti, obnovljenemu Dvorcu Gregorčič - letalo na ravni strehi prizidka, v katerem bo apartma za dve osebi, zraven pa še manjši bazen, česar ni nikjer v Evropi. Od tu bo krasen razgled po vsej Šmarjeti,« pripoveduje domači podjetnik Miha Gregorčič, ki je lani marca na trgu v Šmarjeti kupil nekdanjo Gostilno cviček oz. v zadnjem času Gostilno Žura, ki pa je bolj kot ne nazadovala.

Skupaj z ženo Nino, mag. inž. elektrotehnike, s katero že dobro leto dni vodita podjetje MGi group, sta se ambiciozno lotila obnove in dozidave znane Karlovškove hiše nasproti cerkve sv. Marjete, rojstne hiše raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko in slovensko stavbno dediščino, raziskovalca ljudske umetnosti, gradbenika in slikarja Jožeta Karlovška (1900 – 1963), na katerega so domačini zelo ponosni.

Obnova in dozidava se zdaj bližata h koncu. Gregorčičeva upata, da bo naložba kljub koronačasu in težavam, povezanih z njim, konec maja zaživela. Otvoritev načrtujejo 27. maja.

Več o letalu, pa o načrtih, med katere v Gregorčičevem dvorcu sodijo še hotel, restavracija, vinoteka, wellness in ogromen vrt na trgu ter še kaj v prihodnosti, pa si preberite v novi tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj, fotke z drona: osebni arhiv MG

Galerija