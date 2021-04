Koronaštevilke padajo proti odprtju teras gostinskih lokalov. Ampak ...

16.4.2021 | 12:15

Foto: Bobo

Če so v sredo podatki o število pozitivnih primerov presenetili, so četrtkovi potrdili, da ni šlo za slučaj.

Ob opravljenih 28.400 PCR in hitrih testih so v Sloveniji včeraj odkrili 860 pozitivnih primerov. To je spet bistveno manj, za 33 odstotkov manj, kot prejšnji četrtek, ko so jih potrdili 1281. S tem se sedemdnevno povprečje zniža na 875, s čimer smo že v v varnem objemu oranžne cone, stopamo pa proti rumeni, ki se prične pri 600, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

Vladni semafor v oranžni fazi predvideva odprtje teras gostinski lokalov, a vlada je za naslednji teden že odločila na podlagi še ne tako ugodnih torkovih podatkov. Tako bodo naslednji teden lokali odprti v osmih statističnih regijah, ne glede na dejansko epidemiološke razmere v teh regijah.

Še vedno pa narašča število covidnih bolnikov v bolnišnicah. Od četrtka do petka jih je 15 več (639), od tega se na intenzivnih oddelkih zdravi 152 pacientov (dva več kot včeraj). Z ali zaradi covida-19 je včeraj umrlo pet oseb. Od začetka februarja je umrljivost v Sloveniji v povprečju zadnjih petih let.

V SB Novo mesto imajo danes 40 covidnih bolnikov (včeraj 39) - štiri so sprejeli in tri odpustili.

V SB Brežice je takšnih bolnikov 21 - dva so sprejeli in dva odpustili, eden je žal umrl.

Podatke o številu okužb po občinah sicer najdete v spodnjih dveh grafih, stanje pa je takšno:

Jugovzhodna Slovenija: Novo mesto 13, Kočevje 9, Ribnica 6, Šentjernej 5, Črnomelj 4, Trebnje in Mirna Peč 3, Loški Potok, Metlika, Semič in Mokronog-Trebelno 2, Straža, Sodražica, Šentrupert, Žužemberk in Škocjan 1.

Posavje: Krško 8, Brežice 7, Sevnica 6.

M. K.