Počilo na Cikavi; zaradi požara porušili dimnik; kup bomb v gozdu

16.4.2021 | 18:35

V križišču na vhodu v obrtno cono Cikava, sta trčila kombi in osebno vozilo. (Foto: G. Blaić)

Ob 7.14 so v naselju Srednji Globodol, občina Mirna Peč, gorele saje v stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Mirna Peč in Globodol so pogasili požar, porušili poškodovan dimnik in s termo kamero pregledali okolico.

Helikopter v UKC

Ob 10.12 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

V gozdu 74 bomb



Ob 12.46 je v gozdu nad naseljem Podturn pri Dolenjskih Toplicah občan našel neznana neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so na kraju najdbe uničili 74 ročnih bomb italijanske izdelave iz 2. svetovne vojne.

Kombi in osebni avto, dva v bolnišnico

Ob 13.51 sta na Podbevškovi ulici v Novem mestu trčila kombinirano in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanih, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom, usmerjali promet in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorelo pod daljnovodom

Ob 15.40 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu, pod daljnovodom, gorelo v naravi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili približno 200 kvadratnih metrov goreče podrasti in suhe trave.

B. B.