Zgorela lovska preža in 250 kvadratnih metrov podrasti

17.4.2021 | 09:20

Ilustrativna slika

Ob 22.16 je v gozdu pri naselju Roje pri Trebelnem, občina Mokronog-Trebelno, gorela lovska preža. Gasilci PGD Štatenberk so pogasili gorečo prežo in okoliško podrast na površini okoli 250 kvadratnih metrov.

Drevo ogrožalo stanovanjsko hišo

Ob 15.48 je v naselju Bučerca, občina Krško, drevo ogrožalo stanovanjsko hišo. Drevo so obžagali gasilci PGE Krško.

Trčili vozili

Ob 20.44 sta na Bizeljskem, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so proti naletno in požarno zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, posuli po vozišču razlite motorne tekočine ter eno vozilo umaknili z vozišča. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Danes brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 10.00 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.