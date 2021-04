Trebanjci premagali neugodne novince

17.4.2021 | 10:05

Na uvodnem obračunu 22. kroga Lige NLB je Trimo Trebnje včeraj v domači dvorani ugnal Ljubljano. Rokometaši iz prestolnice so se favoriziranim gostiteljem dobro upirali, a so bili Trebanjci ob zadnjem zvoku sirene uspešnejši z rezultatom 36:30.

LIGA NLB, 22. KROG:

RK TRIMO TREBNJE : MRK LJUBLJANA 36:30 (20:17)

Hamidović 8 (6), Cirar 7 (4); Kolmančič 7, Planinc 6 (5).

Igralec tekme: Dino Hamidović (RK Trimo Trebnje)

Trebanjski rokometaši so v dvoboju z Ljubljančani potrdili vlogo favoritov in utrdili tretje mesto na prvenstveni razpredelnici.

Napeta tekma, na kateri so imeli gostitelji vseskozi rezultatsko prednost, se je odločila šele po menjavi strani. V prvem delu sta bili obe ekipi nerazpoloženi predvsem v obrambi, v drugem polčasu pa so gostitelji strnili svoje vrste.

Takoj po odmoru je prednost narasla na +5 (22:17), v končnici pa celo na osem golov (36:28). Nazadnje je bila Ljubljana na pragu presenečenja pri izidu 13:12 v prvem delu.

Za domače je Dino Hamidović zadel osemkrat, Gal Cirar je dodal sedem golov. Pri poražencih je bil s sedmimi zadetki najbolj razpoložen Miha Kolmančič.

Prihodnji teden Trebanjce čaka gostovanje pri Slovanu, Ljubljana pa bo doma gostila Jeruzalem Ormož.

IZJAVI PO TEKMI

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje:

"Ljubljana se je tudi tokrat izkazala za zahtevnega tekmeca. Mi smo prednost ohranjali vseh šestdeset minut, vse misli pa usmerjamo v naslednje gostovanje na Kodeljevem."

Nejc Planinc, igralec MRK Ljubljana:

"Tokrat smo na obeh straneh videli pravo rokometno tekmo. Trebanjci so slavili zmago, nam pa še manjka nekaj izkušenj, ki jih bomo lahko kmalu pridobili."

Danes bodo na sporedu še štiri tekme državnega prvenstva. Moštvo Butana plina Izole bo gostovalo pri Riku Ribnici (18.00), zasedba Urbanscapa Loke bo v svoji dvorani gostila rokometaše Slovenj Gradca 2011 (18.00), Jeruzalem Ormož bo moči meril z Mariborom Branikom (19.00), za zmago pa se bosta ob 19.00 udarila tudi Dobova in LL Grosist Slovan. Pester tekmovalni razpored vikenda bosta v nedeljo, z začetkom obračuna ob 17.30, zaokrožili ekipi Kopra in Celja in Pivovarne Laško.

M. L.-S.: Foto: RK Trimo Trebnje