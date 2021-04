Včeraj potrdili 766 novih primerov, sedemdnevno povprečje se je še znižalo

17.4.2021 | 12:25

Včeraj so v Sloveniji opravili 3752 PCR in 33.319 HAT testov. Potrjenih je bilo 766 novih okužb s Covid-19. Sedemdnevno povprečje se je znižalo na 805,6.

Po podatkih covid sledilnika, odjavljenih danes, je hospitaliziranih 629 covidnih bolnikov, od tega jih je 151 na intenzivni negi, 6 oseb pa je umrlo.

Podatki o številu novih okužb po občinah na našem območju na dan 16.4.2021:

Jugovzhodna Slovenija: Novo mesto 10, Črnomelj 8, Ribnica 6, Kočevje 5, Šentjernej in Trebnje 3, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Sodražica in Žužemberk 2, Škocjan, Metlika, Straža in Loški Potok 1.

Posavje: Brežice 17, Krško in Sevnica 9

M. L.-S.