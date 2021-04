Rešili otroka iz zaklenjenega avtomobila

17.4.2021 | 18:25

Ilustrativna slika

Ob 10.55 se je na parkirišču trgovskega centra ob Ljubljanski cesti v Novem mestu ponesreči zaklenilo osebno vozilo, v katerem je bil otrok. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom odprli vozilo in rešili otroka.

Goreli gradbeni odpadki

Ob 11.07 so v ulici Paradiž v Trebnjem goreli gradbeni odpadki. Gasilci PGD Trebnje so opravili ogled in ugotovili, da gre za kurjenje lesenega odpadnega materiala pod nadzorom. Na kraju so bili prisotni policisti PU Novo mesto.

Iztekalo gorivo

Ob 12.24 je v ulici Šmihel v Novem mestu iztekalo gorivo iz osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so izteklo gorivo z vpojnimi sredstvi posuli in onesnaženje očistili na dolžini okoli 300 metrov. Obveščene so bile pristojne službe.

Padel z lestve

Ob 12.50 je v Šmihelu pri Žužemberku, občina Žužemberk, moški padel z lestve. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

