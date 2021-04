Krka premagala Split

17.4.2021 | 20:00

Košarkarji Krke so v preloženi tekmi 23. kroga Lige ABA doma premagali Split s 77:71 (12:18, 24:-15, 14:18, 27:20) in dosegli veliko zmago v boju za obstanek v ligi.

Liga ABA, 23. krog, 16.4.2021

Krka – Split 77:71 (12:18, 24:15, 14:18, 27:20)

Krka: Medved, Stergar, Camphor 8 (3 sk, 3 as, 2 ukr.žogi), Stipčević 4 (4 sk, 4 as), Vrabac 18 (8 sk, 3 as), Brarič 12, Kosi 3 (2 sk), Škifić 13 (3 as, 2 ukr.žogi), Škedelj, Lapornik 10 (6 sk, 2 as), Rebec 4, Vučetić 5 (4 sk).

Krkaši, ki so igrali brez poškodovanega Milana Milovanovića, so začeli v peterki Rok Stipčević, Rod Camphor, Adin Vrabac, Jure Škifić in Jan Kosi. Krkaši so zadeli prvi, potem pa so gostje dosegli šest zaporednih točk. Zaradi tega je že po treh minutah Krkin trener Dalibor Damjanović vzel minuto odmora. Kljub temu so Krkaši nadaljevali s slabo igro v napadu in v šesti minuti so gostje vodili že za devet točk (13:4). Po trojkah Lapornika in Škifića so se Krkaši uspeli približati na tri točke zaostanka, po prvi četrtini pa je bilo 12:18. Drugo četrtino je s trojko za goste odprl Babić, potem pa so se Krkaši z delnim izidom 7:2 približali na štiri točke zaostanka in ob koncu 13. minute je prvo minuto odmora vzel tudi trener Splita Karakaš. Krkaši so tudi po njej nadaljevali z dobro obrambo in sredi 16. minuti so prišli do izenačenja na 26, minuto kasneje pa so po trojki Lapornika ponovno vodili. Gostje so vzeli še drugo minuto odmora in z njo prekinili nalet Krkašev, ki so tudi ob polčasu imeli prednost treh točk (36:33).

Po trojkah Škifića in Vrabca so Krkaši povedli s 42:35, potem pa so gostje preusmerili igro pod koš, kjer so imeli premoč. Začeli so loviti zaostanek in se sredi 29. minute približali le na točko (48:49), Krka pa je vzela minuto odmora. Kljub temu so gostje po 30. minutah vodili z 51:50, saj je v zadnji sekundi Ukić dosegel trojko. Zadnjo četrtino so Krkaši odprli z delnim izidom 9:2 za 59:53 in Splitčani so na začetku 33. minute vzeli svojo prvo minuto odmora v drugem polčasu. Po njej so Krkaši dosegli še štiri točke in šest minut pred koncem povedli z dvomestno prednostjo (63-53). Krkaši so nadaljevali z odlično tako v obrambi kot v napadu, kjer je s 13 točkami v zadnji četrtini blestel Vrabac. Po trojki Škifića so dve minute pred koncem povedli za 17 (74:57) in tekma je bila odločena, kljub temu, da so se gostje do konca tekme uspeli pošteno približati.

Krka je ima sedaj v Ligi ABA osem zmag, s tem pa se je izenačila s Splitom, s katerim je dobila obe tekmi. Naslednjo tekmo v ligi bo odigrala v torek, 20. 4., ko v prestavljeni tekmi 18. kroga gosti Crveno zvezdo. Še prej pa jo jutri čaka domača tekma državnega prvenstva s Termami Olimia.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Adin Vrabac 18

Največ skokov: Adin Vrabac 8

Največ asistenc: Rok Stipčević 4

Največ pridobljenih žog: Adin Vrabac 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Adin Vrabac 26

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke:

»Vedel sem, da bo tekma težka in polna emocij. Vsi igralci, ki so bi bili na parketu in vsi na klopi, vključno z mano, smo dali maksimum svoje energije za to zelo pomembno zmago. Čestitam fantom za prikazano. Sedaj nas čaka zelo težek teden, saj imamo tekmo vsaka dva dneva. Morali bomo biti zelo pametni, da bomo zdržali do naslednjega ponedeljka.«

Mile Karakaš, trener Splita:

»Več kot zaslužena zmaga Krke. Dobro smo začeli tekmo, a je nekje na začetku druge četrtine Krka zelo povečala svojo agresivnost. Mi nismo najbolj reagirali. Slabo smo igrali proti njihovi agresivni obrambi pick'n'rola, imeli smo zelo slab pretok žoge. Vseeno smo se dobro držali do zadnje četrtine in tekma bi lahko odšla v obe smeri. Nato pa smo nerazumno izgubili veliko žog, Krka je povedla za 17 točk in na koncu smo lahko celo zadovoljni z razliko.«

Vir in foto:KK Krka