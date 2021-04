Krška občina spodbuja počitniško delo mladih

18.4.2021 | 09:30

Krško - Občina Krško je objavila razpis, ki bo tamkajšnjim dijakom ali študentom omogočil počitniško pridobivanje delovnih izkušenj. Za izvajanje tega programa je krška občina zagotovila 50.000 evrov lastnega proračunskega denarja. Posameznik lahko na podlagi tega poziva opravi največ 160 ur dela, občina pa bo uro njegovega dela sofinancirala s šestimi evri.

S krške občine so sporočili, da se lahko na javni poziv odzovejo delodajalci iz občine Krško, ki bodo tamkajšnje dijake ali študente z napotnico študentskega servisa v delo vključili med 15. junijem in 30. septembrom.

Delodajalec lahko odda eno ali več prijav, vendar skupaj za največ 640 ur počitniškega dela. Rok za oddajo prijav poteče 21. maja.

Prednostno bodo sicer sofinancirali počitniško delo pri delodajalcih na področjih, ki so opredeljena v občinski politiki štipendiranja. Gre za tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo, računalništvo, kamnoseštvo, strojništvo in obdelavo kovin, orodjarstvo, elektrotehniko in energetiko, za izdelovanje, vzdrževanje ter popravila motornih vozil.

Navedli so še pekarstvo in slaščičarstvo, mesarstvo, tekstilno-konfekcijske, čevljarske in usnjarske tehnologije, kemijsko tehnologijo, lesarstvo, steklarstvo, gradbeništvo, operativno gradnjo, zaključna dela v gradbeništvu, gozdarstvo, hotelirstvo in gostinstvo, dimnikarstvo, ohranjanje narave, varstvo starejših in gibalno oviranih, kmetijstvo, vrtnarstvo ter cvetličarstvo.

Razpisna dokumentacija je na voljo na občinski spletni strani ali na oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, so še sporočili iz Krškega.

M. K.