Do zmage prišli po ogorčenem boju

18.4.2021 | 08:15

Sika je simbolična (Foto: arhiv DL)

Ribnica - Ribničani so po pričakovanju na kolena položili zadnjeuvrščene tekmece iz Izole, a so do novega para točk pa so prišli po hudem boju. Zmagali so z 31:29.

V ribniškem športnem centru se je od prve do zadnje minute odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Do izida 26:26 je bila tekma povsem odprta, nato pa so izbranci domačega trenerja Gregorja Cvijića naredili delni izid 3:0 in povedli z 29:26, so dogajanje na parketu povzeli na Rokometni zvezi Slovenije.

A Primorci se niso predali, v sami končnici tekme so po golu Marka Nikolića znižali na 29:30, senzacijo pa je po doseženem golu s sedemmetrovke preprečil Jan Pucelj za končno zmago z 31:29.

V domači ekipi sta Tilen Strmljan in Rok Setnikar dosegla po pet golov, v gostujoči se je izkazal Vid Miklavec z osmimi zadetki.

Ekipa iz Ribnice bo v prihodnjem krogu gostovala v Mariboru, izolska pa bo gostila Krko.

Po tekmi je Uroš Miličević, rokometaš RD Riko Ribnica, pobedal: »Za nami je težka tekma. Butan plin Izola je znova pokazala, da gre za izjemno energično in borbeno ekipo, ki se bori vseh 60 minut. V naši igri je še ogromno prostora za napredek. Moramo odpraviti določene napake ter pred naslednjo tekmo v Mariboru dvigniti raven igre precej višje.«

Vid Miklavec, igralec RD Butan plin Izola, pa ocenil: »V Ribnico smo prišli odigrati tekmo proti favorizirani ekipi, a brez bele zastave. Odigrali smo eno boljših tekem v sezoni in s tem gremo naprej.«

Že v petek so se zmage razveselili rokometaši Trima Trebnjega, ki so bili s 36:30 boljši od Ljubljane, medtem ko sta dve tekmi prestavljeni, in sicer obračun Krke in Gorenja Velenja zaradi nastopa slednjega v polfinalu evropskega pokala, Dobove in LL Grosista Slovana pa zaradi pozitivnega primera na koronavirus v ljubljanski ekipi.

* ŠC Ribnica, brez gledalcev, sodnika: Turnšek in Čretnik.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Strmljan 5, Horvat 2, Šolaja 1, Eskeričić 1, Žagar 3, Knavs 1, Ranisavljević 2, Miličević 4, Pahulje, B. Nosan 2, Pucelj 3 (1), M. Nosan 1, Setnikar 5 (2), Atanasov 1.

* Butan Plin Izola: Alessio, Kocjančič, Postogna, Jurič 6, Brumen, Smej, Gorela, Poberaj 4, Miklavec 8 (1), Nikolić 4, Pernovšek, Demšar, Orbanič, Mijatović 1, Peharc 6, Bekrić.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (3), Butan Plin Izola 2 (1).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Butan Plin Izola 8 minut.

* Rdeči karton: /.

M. Ž, STA