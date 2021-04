Brezplačen internet na dvanajstih točkah

18.4.2021 | 14:30

Dostopne točke po Mirni Peči (Vir: spletna stran občine Mirna Peč)

Mirna Peč - Občina Mirna Peč je v okviru projekta WiFi4EU konec marca spustila v uporabo brezžično omrežje, ki občanom in vsem ostalim obiskovalcem Mirne Peči omogoča brezplačen internet na javnih mestih. Občina je ob uspešni prijavi pridobila vavčer v višini 15.000 evrov, ki je kril stroške nakupa in namestitve opreme, občina pa bo plačala stroške povezljivosti in vzdrževanja opreme za brezplačno in visokokakovostno brezžično internetno povezavo še vsaj tri leta, je pojasnila Mira Barbo iz občinske uprave.

Omrežje je aktivno in ima na vseh lokacijah oznako WiFi4EU, za registracijo pa geslo ni potrebno. Po Mirni Peči so skupno vzpostavili 12 dostopnih točk, in sicer v jedru Mirne Peči, ki pokrivajo občino, kulturni dom (večnamenski prostor), lekarno, župnišče in zunanjo okolico farne cerkve, KZ Trebnje in pošto; Gasilski dom Mirna Peč (zelenica in parkirišče); Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka (avla, čebelji svet, preddverje, zdravstvena postaja); OŠ Toneta Pavčka (preddverje) in športna dvorana (notranji in zunanji dostop) ter Pavčkov dom (notranji dostop).

Kot je dejala Barbova, se je pobuda WiFi4EU mirnopeški občini zdela takoj pomembna za kraj, saj želi pridobiti projekte, ki vplivajo na dobro počutje prebivalstva. »Za nas so pomembni programi, ki prispevajo k boljši kakovosti življenja prebivalcev in pomagajo našim občanom in obiskovalcem, da se dobro počutijo v našem kraju,« je še dodala.

M. Ž.