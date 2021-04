Slovenija kvačka: 212 grbov za 212 občin

18.4.2021 | 12:00

Jadranka Smiljić in Anita Kac sta kvačkali več kot 28 ur.

Jadranka je med neprekinjem kvačkanjem za Guinnessovo knjigo rekordov nakvačkala grb Občine Slovenj Gradec.

Slovenija - Kvačkarice Slovenije so združile moči in se lotile največjega slovenskega kvačkarskega izziva – 211 kvačkaric in en kvačkar bo naredilo grb svoje občine. Delati naj bi začeli 15. septembra, končali pa naj bi 26. decembra, to je na dan samostojnosti in enotnosti.

Pobudnica za ta nenavadni izziv, ki se bo potegoval tudi za Guinnessovo knjigo rekordov, je Jadranka Smiljić iz Slovenj Gradca; skupaj s kolegico Anito Kac sta februarja lani postavili svetovni rekord v neprekinjenem kvačkanju, ki zdaj znaša 28 ur in pet minut, in se tako vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov. »Takrat sem naredila grb Slovenj Gradca in potem mi je oče rekel, da naj ga naredim še za Laško, kjer so doma moji starši, in tako sem prišla na idejo, da bi jih lahko naredili kar za vse občine. Ob jubileju samostojnosti Slovenije bom predsedniku države Borutu Pahorju in seveda vsem prebivalcem podarila tudi skvačkan grb Slovenije,« je pojasnila Jadranka.

Kvačkarice so k sodelovanju pozvali prek FB-skupine Kvačkanje – vzorci in v le slabem mesecu dni je vsaka občina dobila svojo ambasadorko kvačkanja. Med njimi je tudi moški, Ivan Hvalec, ki se bo lotil grba Občine Cankova.

Grbe bodo kvačkali v tehniki C2C (iz kota v kot), ki je sestavljena iz verižnih in šibičnih petelj. »Sama tehnika niti ni tako zahtevna, kot je kompleksnost oz. raznolikost grbov s svojimi elementi in z menjavo barv, sicer pa bo veliko dela tudi po kvačkanju, saj bo treba niti na nasprotni strani lepo všiti, da bosta obe videti enako. Tako si že pomagamo z različnimi nasveti in s tehnikami menjave barv, naša tehnično-računalniška ekipa pa bo še računalniško obdelala grbe in izdelala navodila za vsakega posebej,« je razložila.

Razdeljene po regijah

Nataša Lukman je predstojnica za jugovzhodno Slovenijo.

Kvačkarice so razdeljene po statističnih regijah, vsaka ima svojo predstojnico; za jugovzhodno, ki združuje kar 21 občin, je to Nataša Lukman in za posavsko s šestimi občinami Branka Golob. Nataša sicer živi na Krki v občini Ivančna Gorica, naredila pa bo grb Občine Žužemberk, od tam namreč prihaja njena mama. Pravi, da se je prijavila k projektu, ker ima rada izzive. »Treniranje se je že začelo. Kvačkam, nato param pa kvačkam in param … In vsak dan je lepše,« je pristavila. Kvačkati je začela pred 13 leti kot samoukinja prek YouTuba, a bolj tako priložnostno, pred osmimi leti pa je potrebovala nekaj, kar bi jo sprostilo ob večerih. »Kvačkanje resnično pomirja. Poleg tega pa že 30 let tudi pletem. Oboje je bilo včasih namenjeno babicam ob kaminu, a menim, da je prav seksi, če se mlajša generacija spoprime s to sprostitveno tehniko.« Najbolj je vesela, ko svoj izdelek lahko podari prijateljem ob njihovem osebnem prazniku, in ker je ta konjiček tako močno zasidran v njenem srcu, je v sklopu Turističnega društva Krka s somišljenicami ustanovila sekcijo Pridne Krške roke.

Branka Golob in njena kvačkana zajčka

Branka Golob se z ročnimi deli ukvarja že od otroštva in je bolj kot ne samoukinja, a pri tem vedno zelo zahtevna do sebe. Poleg kvačkanja najrazličnejših stvari se ukvarja še z vrsto drugih tehnik in svoje znanje z veseljem prenaša na druge. Tako je pred leti začela tudi mentorstvo krožka ročnih del na Ljudski univerzi Krško in v Večgeneracijskem centru Krško. Brez ročnega dela si ne predstavlja življenja, raje pusti kakšno delo v hiši za naslednji dan, kot pa da ne bi imela v rokah kvačke, pletilk, svinčnika ali česa drugega. In ko je na svetovnem spletu po naključju naletela na stran Slovenija kvačka in Jadrankino idejo, se je takoj odzvala. »Sama organizacija tekoče poteka, kako ne, ko pa je organizatorka temu predana z dušo in s srcem, tako kot tudi vse, ki smo pristopile k izzivu. Ne gre mi le za vpis v knjigo rekordov; pri tem projektu se stkejo še vse druge niti, niti prijateljstva, ekipnega sodelovanja, da se pokaže Sloveniji, da smo še ljudje, ki želimo zapuščino kulturne dediščine prenašati na mlajše generacije,« je poudarila Branka, ki bo kvačkala grb Občine Krško, ena njenih »učenk« na ljudski univerzi Lidija Vodušek pa Občine Brežice.

Jelka Gorenc izdeluje čudovite prtičke. (Foto: Gašper Gole)

Grb Občine Šentrupert bo izdelala Jelka Gorenc. »Zelo rada poizkusim kak nov izziv. Osnov kvačkanja sem se naučila v osnovni šoli, a potem nikoli kvačkala do izpred šestih let. Začela sem s preprostimi izdelki, otroške kapice za svoja sončka, vnučka, želja pa je bila, da bi znala brati sheme in se naučiti delati prtičke. Tako sem jih naredila že veliko in jih večino podarila. Najbolj pa sem ponosna, da sem za vse sodelavke, ki so mi bile res pri srcu, naredila po en izdelek, ko sem odšla v pokoj. Lotila sem se tudi drugih ročnih del, rada pečem sladice, trenutno pa me je povsem prevzel 'diamond painting', s katerim bom okrasila stene naše nove hiše,« je še dejala.

