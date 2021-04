Začeli prenovo ceste v Ponikvah, v Apneniku sanirali usad

19.4.2021 | 09:00

Obnovna lokalne ceste v Ponikvah bo zaključena do konca maja.

Po sanaciji usada v Apneniku.

Sevnica - V občini Sevnica so v minulem tednu začeli sanacijo 550-metrskega odseka lokalne ceste v Ponikvah, pri čemer velja zapora od priključka za Hudo Brezje čez vas Ponikve v smeri proti Studencu. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

Sanacijska dela z ureditvijo odvodnjavanja in razširitvami ceste v skupni vrednosti okrog 90 tisoč evrov potekajo v sklopu investicijskega vzdrževanja lokalne cestne infrastrukture in bodo zaključena do konca maja, so sporočili iz sevniške občine.

V sklopu sanacij po naravnih nesrečah so zaključili s stabilizacijo brežine cestišča občinske lokalne ceste v Apneniku, ki je bila zaradi usada poškodovana in je ogrožala prevoznost cestišča. Izgradnja opornega zidu z dodatno zaščito je bila vredna okoli 17 tisoč evrov.

M. Ž., foto: Občina Sevnica