Drevo na cesti; danes brez elektrike

19.4.2021 | 07:00

Davi ob 5.37 uri je na cesto med Dobruško vasjo in Hudenjem, občina Škocjan, padlo drevo na cesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je razžagal in odstranil drevo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM, na izvodu Staro naselje;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIKONJSKA VAS na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, TP GRIBLJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE na izvodu REPČE;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP LUKOVEC pri Gabrovki.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico predvidoma med 8:00 in 10:00 na območju TP Hom vas, nizkonapetostno omrežje – Sever-Hom-Grm; predvidoma med 7:45 in 9:15 na območju TP Jelševec; predvidoma med 8:00 in 10:00 na območju TP Srednje Laknice; predvidoma med 10:00 in 12:00, na območju TP Mirna vas; predvidoma med 10:30 in 12:15, na območju TP Pavla vas; predvidoma med 12:15 in 14:30, na območju TP Ornuška vas; predvidoma med 12:30 in 14:15 pa na območju TP Krsinji vrh.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Zagradec med 07:30 in 09:30, Žabjek med 10:00 in 12:00, Zavratec med 12:30 in 14:30 ter na območju nadzorništva Brežice na območju TP Čela - nizkonapetostno omrežje Dolenja vas med 08:15 in 12:00 uro.

M. K.