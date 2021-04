Krka brez težav do četrte zmage v ligi za prvaka

19.4.2021 | 07:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 8. krogu skupine za prvaka lige Nova KBM premagali Terme Olimia Podčetrtek s 103:76 (28:22, 60:40, 85:61).

* Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Španič (Postojna), Pipan, Savić (oba Ljubljana).

* Krka: Medved 3, Stergar 12 (4:7), Camphor 3, Stipčević 8, Vrabac 12, Barič 8, Kosi 8 (4:6), Škifić 6 (1:1), Škedelj 13, Lapornik 5, Rebec 11, Vučetić 14 (3:5).

* Terme Olimia Podčetrtek: Strnad 17 (4:6), Švigelj 7, Škorjanc 3, Maček 2 (2:2), Cerkovnik 7 (1:1), Atanacković 24 (4:4), Vasilić 16 (4:5).

* Prosti meti: Krka 12:19, Terme Olimia Podčetrtek 15:18.

* Met za tri točke: Krka 15:33 (Rebec 3, Stipčević, Stergar, Barič po 2, Camphor, Škifić, Medved, Škedelj, Lapornik, Vučetić), Terme Olimia Podčetrtek 9:21 (Atanacković 4, Strnad 3, Švigelj, Škorjanc).

* Osebne napake: Krka 22, Terme Olimia Podčetrtek 22.

* Pet osebnih: /

Krka je brez težav prišla do četrte zmage v ligi za prvaka. Naporen ritem tekem se ji ni poznal, priložnost za igro so dobili vsi igralci, prav vsi pa so se tudi vpisali med strelce.

Gosti so bili enakovredni le do končnice prve četrtine. Vodili so z 22:20, trojka, prva od treh Jana Rebca pa je bil začetek njihovega "konca". Domači s z delnim izidom 10:0 ušli, nato pa postopoma še večali svojo prednost. Ob polčasu so vodili za 20 točk, po tretji četrtini za 24, dobili pa so tudi zadnji del.

S 14 točkami je bil v njihovi vrsti najučinkovitejši Vasilije Vučetić, ki je temu dodal tudi osem skokov, pri Štajercih so kar trije igralci dosegli več točk kot najboljši strelec domačih, največ, 24 jih je prispeval Simo Atanacković, zadel je tudi štiri mete za tri točke.

Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Čestitke fantom za zmago. Pristop je bil profesionalen, tako kot smo se pred tekmo tudi dogovorili . Čestitke tudi ekipi Podčetrtka. Čeprav so bili oslabljeni, so odigrali korektno tekmo. Na tekmi sem dal nekaj več priložnosti mladim in tako bo tudi v prihodnje, če bodo seveda dobro trenirali, se trudili in izpolnjevali svoje naloge. Sedaj imamo en prosti dan, potem pa nas že čaka težka tekma s Crveno zvezdo."

Krka bo v naslednjem krogu spet igrala doma, njen tekmec bo Ggd Šenčur. Že v torek, 20. 4., pa bodo torej v Ligi ABA gostili beograjsko Crveno zvezdo

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović po tekmi Dalibor Damjanović po tekmi