ŠD SU do nove zmage

19.4.2021 | 07:20

Jožko Omerzel (foto: arhiv; ŠD SU)

Tudi po tritedenskem odmoru na vrhu obeh prvenstvenih lestvic v 1. SNTL po sedmem krogu ni prišlo do sprememb. V prvi moški ligi sta vodilni ekipi zmagali, Maribor je bil doma s 5:3 boljši od Krke, novomeški ŠD SU pa v gosteh od Arrigonija. Do gostujočih zmag sta prišla tudi Kajuh Slovan, ki je na Muti slavil s 5:0 in Fužinar Inter Diskont, ki je v Lučah domačo Savinjo I premagal s 5:2. Za presenečenje je poskrbel Mengeš, ki je bil po hudem boju s 5:4 boljši od Keme Puconci I.

Aktualni državni prvaki, Mariborčani, so morali vložiti veliko napora, da so strli odpor novomeške Krke. Zanjo je vse tri zmage dosegel odlični Lorencio Lupulescu, vendar so imeli domačini v svojih vrstah več razpoloženih igralcev, saj sta po dvakrat zmagala Tomaž Roudi in Gregor Komac, enkrat pa Matevž Črepnjak. V gostujoči ekipi je bil dvakrat blizu zmage tudi Tilen Novak, a sta bila Črepnjak in Komac v petem nizu bolj zbrana, tako da je mariborska ekipa zabeležila še peto letošnjo zmago.

Petič je v letošnji sezoni slavil tudi ŠD SU, ki pa se je moral za zmago v Izoli proti Arrigoniju, ki v letošnji sezoni še ni zmagal, kar pošteno potruditi za novi dve točki. V domači ekipi je dvakrat zmagal Erik Paulin, enkrat pa Simon Frank, za Novomeščane pa je ob dveh zmagah bratov Uroša in Jureta Slatinška eno dodal še Jožko Omerzel.

Še bolj napeto kot v Mariboru je bilo v Mengšu, kjer je zmagovalca odločal deveti dvoboj, v katerem je Andraž Avbelj premagal Luko Norčiča. To je bila zanj druga zmaga, dvakrat je bil za domačo ekipo uspešen še Klemen Jazbič, enkrat pa Rok Trtnik. Za Pucončane, ki so do zdaj izgubili le enkrat, sta po dvakrat zmagala Damjan Zelko in Tomaž Pelcar.

Na dobri poti, da se uvrsti v končnico, je Fužinar Inter Diskont, ki je po treh zmagah Mitje Horvata in dveh Žige Kristijana Žigona ugnal domačo Savinjo. Ravenčani so tako prišli do svoje četrte zmage, medtem ko so Savinjčani, zanje sta po enkrat zmagala Jaka Golavšek in Patrik Rosc, ostali pri eni.

Povratnik v prvo ligo, Kajuh Slovan, je po zmagi v uvodnem krogu, ko je doma premagal Arrigoni, prišel še do svoje druge zmage. Na gostovanju na Muti so slavili brez izgubljenega dvoboja, vendar so domačini igrali brez svojega najboljšega igralca, Matica Slodeja, ki je pozitiven na covid-19. Iz podobnega razloga je manjkal tudi vodja ekipa Damjan Cvetko. Dva od petih dvobojev sta se sicer končala šele v petem nizu. Mihael Kocjančič je bil boljši od Boštjana Kraserja, Andraž Novak pa od Andreja Godca. Za ekipo s Kodeljevega je bil Novak uspešen tudi v dvoboju z Blažem Lapajnetom, do dveh zmag pa je prišel tudi Denis Pintar.

Izidi sedmega kroga v 1. SNTL moški

Zaostala tekma (5. krog): NTD Kajuh Slovan – NTK Krka 4:5

Zaostalo tekmo 5. kroga 1. SNTL je vrsta NTK Krka Novo mesto odigrala v Ljubljani. Dvoboj je trajal kar dve uri in pol. Odlikoval se je po lepih tekmah, kjer Lupulesku ni dovolil presenečenja. Tilen Novak je igral s hudimi bolečinami v hrbtu, odlično pa se je v to za krkaše zelo pomembno tekmo podal Šmaljcelj. Že v drugem dvoboju (A. Novak) je povedel z 0:2, močno popustil in gostje so povedli z 2:0. V nadaljevanju tekme brez gledalcev je bilo srečanje vsekakor napeto, vse do odločilnega dvoboja. Vse niti je imel v rokah Šmaljcelj, ki je že proti Pintarju po zaostanku 2:0 odigral vrhunsko in zbrano ter v deveti tekmi 5. kroga Zrimšku prepustil v vseh treh nizih le 12 točk.

Rezultati: Kocijančič - Novak 3:1, A. Novak - Šmaljcelj 3:2, Pintar – Lupulesku 1:3, A. Novak – T. Novak 3:0, Zrimšek – Lupulesku 0:3, Pintar – Šmaljcelj 2:3, A. Novak – Lupulesku 0:3, Pintar – T. Novak 3:0 in Zrimšek - Šmaljcelj 0:3.

Izjavi:

A. Šmaljclj: »Tekma je bila res težka. Igrali smo v dvorani, ki meni nekako ne ustreza, a na to dejstvo sem takrat, ko je bilo to potrebno, enostavno pozabil in se skoncentriral na pomembno srečanje, ki nas ob zmagi vsekakor ne bi oddaljilo od boja za uvrstitev med štiri najboljše ekipe v državi. Žal mi je za Novaka, ki so ga onemogočile bolečine v hrbtu, Lupulesku pa je bil znova zanesljiv. Priznam, zelo sem vesel današnje zmage.«

Tomaž Kralj, podpredsednik NTK Krka: »Srečanje v Ljubljani je bilo, kot pravi Aljaž, res težko. Že dejstvo, da je trajalo dve uri in pol pove vse. Če sem bil pred odločilnim dvobojem nervozen. Malo že, a verjel sem v Aljaža, ki je po zaostanku 2:0 s Pintarjem s pametno igro dobil tri sete in nato še naslednje tri za končno zmago. Škoda, ker so Tilna pestile hude bolečine.«

M. K.; NTZS