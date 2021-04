Poostren nadzor hitrosti na slovenskih cestah

54m nazaj Oceni toto

ja sedaj se bodo zopet skrivali za prometnimi znaki za drugimi objekti in lovili ali se boš peljal 52 ali 53 km na uro in kaznovali na avtocestnem odseku obrežje - novo mesto jih pa ni divjakov pa vsako uro 100-200 ki nepopisno divjajo in ogrožajo druge in sebe, najlažje je loviti reveže ki prekoračijo hitrost 50 km na uro za 2-3 km. Zakaj smo davkoplačevalci dali denar za provide teh pa nikjer govorijo o avtocestni policiji in nabavi novih hitrih vozil na to bo pa stalo vse nekje na parkirišču policijska patrulja z provido ki ni sposobna na avtocesti v 8 urah kasirati vsaj 5000 EUR na odseku obrežje-novo mesto je bolje da tak nadzor ne obstaja in da ne trošimo davkoplačevalski denar za nabavo opreme za policijo.