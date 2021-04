Posavske gostinske terase spet odprte - ob številnih varnostnih ukrepih

19.4.2021 | 09:50

Terase lokalov v Posavju so (spet) odprte. (arhiv; STA)

V osmih statističnih regijah, tudi v posavski, so se lahko danes odprle terase in vrtovi gostiln in lokalov, strežba je dovoljena med 7. in 19. uro. V večini regij gre za prvo odpiranje gostinskih lokalov po 23. oktobru lani, posavski so bili delno odprti že del marca (tako kot dolenjski in belokranjski, ki pa danes, kot je znano, ostajajo zaprti). Strežba bo sicer morala potekati ob številnih varnostnih ukrepih.

Med mizami bodo morali ponudniki med drugim zagotoviti razdaljo najmanj treh metrov, za mizo bodo lahko največ štiri osebe, osebje restavracije oz. lokala pa se bo moralo enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom.

Gostinci morajo pred odprtjem lokalov poskrbeti za odstranitev oziroma prilagoditev uporabe predmetov v skupni uporabi, kot so začimbe in jedilni listi, tako da se jih ne bo zaporedoma dotikalo več gostov. Gostom mora biti na voljo razkuževanje rok ob vstopu in izstopu na teraso, nujno je razkuževanje miz pred menjavo gostov. Zaposleni in gostje morajo ves čas imeti nameščene maske, razen ko sedijo pri mizi. V notranjost lokala lahko gostje vstopijo izključno za uporabo toaletnih prostorov, pri čemer si morajo nadeti masko.

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je ocenil, da bo odpiranje gostinskih vrtov in teras vneslo nekaj dodatnega optimizma med ljudi. Je pa tako gostincem kot potrošnikom položil na srce, da upoštevajo navodila in pogoje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). "Kaj bo po enem tednu, je odvisno od vseh nas in tega, koliko smo se pripravljeni držati navodil NIJZ," je poudaril.

Lokalom v preostalem delu Slovenije še naprej ostaja možnost ponujanja hrane in pijače za osebni prevzem ali dostavo. Povsod po državi pa je pod določenimi pogoji dovoljeno tudi izvajanje storitev za poslovne subjekte.

Gostinci niso zadovoljni

S tokratnim odpiranjem teras v delu države sicer niso zadovoljni v Obrtno-podjetniški zbornici (OZS). "Naše stališče je bilo in ostaja, da je v teh negotovih vremenskih razmerah za gostince edina rešitev, da se gostinski lokali odprejo po italijanskem modelu, torej tudi notranjost in ne zgolj terase," je ta teden poudaril predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar. Kot je izpostavil, so v panogi izgubili že 12.000 zaposlenih, številke pa se bodo še povečale, če ne ukrepamo takoj.

Tudi v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije so prepričani, da je v gostinstvu povzročena škoda bistveno večja od tiste, ki bi nastala, če bi gostinci delali ob doslednem spoštovanju ukrepov in nadzoru. Od vlade in gospodarskega ministra sindikat zahteva, da se panoga zažene v celoti. Opozarjajo namreč, da terase ob slabem in hladnem vremenu ne bodo imele gostov, poleg tega pa vsi subjekti niti nimajo vrtov in teras.

Ves čas zaprtja lokalov je sicer povsod, tudi v regijah s slabšo epidemiološko sliko, dovoljeno izvajanje storitev za poslovne subjekte, torej denimo lahko gostinec malice streže zaposlenim v določenem podjetju, s katerim ima sklenjeno pogodbo. Tudi do tega so v sindikatu delavcev gostinstva in turizma kritični. "Če se gostilne in hoteli odpirajo za politiko, za poslovne sestanke, za športne prireditve, naj se odprejo za vse," so zapisali.

Ob postopnem ponovnem odpiranju bo gostinstvo ob dosedanji vladni koronski pomoči deležno še dodatne, ki jo bo prinesel posebni interventni zakon za turizem in gostinstvo. Med drugim naj bi ta zakon vključeval enkratno pomoč za zagon poslovanja podjetij in samozaposlenih s področja gostinstva in turizma, ki so lani utrpeli upad prihodkov za več kot 10 odstotkov. Nadomestilo naj bi bilo določeno pri 10 odstotkih tega padca. Dodatno na ministrstvu predlagajo subvencioniranje teh podjetij pri izplačilu regresa za letni dopust zaposlenih.

Predstavniki gostinstva in turizma sicer pozdravljajo namero gospodarskega ministrstva za pomoči panogi, v teh dneh pa na svojih mizah šele pričakujejo konkreten predlog.

M. K.; STA