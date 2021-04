Na Semiškem končali projekt za zdravo in dejavno podeželje

19.4.2021 | 10:45

Večnamenska zgradba v središču vasi Cerovec

Brošura Jedi semiških babic

Semič - Občina Semič in projektni partnerji so te dni končali skoraj 100.000 evrov vreden projekt Zdravo in aktivno življenje na podeželju. Njegovi glavni cilji so bili ureditev večnamenske zgradbe v središču vasi Cerovec, vzpostavitev tamkajšnjega medgeneracijskega sodelovanja in ureditev prostora za prostočasne dejavnosti na podeželju.

Omenjeni 14-mesečni projekt je razvila semiška občina, prenova cerovškega objekta je skupaj z davkom stala nekaj manj kot 90.000 evrov. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja je zanjo prispeval nekaj manj kot 60.000 evrov. Za celoten projekt so po podatkih semiške občine dobili nekaj več kot 85.000 evrov skupne evropske in državne podpore.

Na Cerovcu pri Črešnjevcu v Občini Semič so sicer prenovili zgradbo z nekaj več kot sto kvadratnimi metri. S tem želijo tudi oživiti podeželsko življenje, obogatiti njegovo raznolikost, spodbuditi prenos medgeneracijskega znanja ter omejiti odseljevanje s podeželja.

Korist bodi imeli predvsem belokranjsko kmečko prebivalstvo, mladi, otroci, dijaki, študenti in starejši vaščani, pa tudi člani društev, ki prispevajo k zdravemu in dejavnemu življenju na podeželju, so pojasnili.

Med projektnimi cilji so tudi spodbujanje in krepitev samooskrbe ter prehranske neodvisnosti, rekreacija, izobraževanje, ohranjevanje navad, šeg in običajev, socializacija starejših ter krepitev kulturne in krajevne identitete, so navedli.

Prenovitvena dela v leta 1960 s prostovoljnim delom zgrajeni cerovški stavbi so sicer obsegala ureditev tlakov, ometa, zamenjavo električne in strojne napeljave, zunanjo ureditev, menjavo oken in vrat. Opremili so štiri prostore oz. osrednji večnamenski prostor, učno kuhinjo, pisarno ter stopnišče in hodnik s sanitarijami.

Med izvajanjem projekta so sestavili in izdali brošuro Jedi semiških babic, s katero želijo oživiti in ohraniti belokranjsko kulinarično dediščino. Zaradi izjemnega zanimanja zanjo pa so jo morali tudi že ponatisniti.

Na temo zdravega in dejavnega življenja so pripravili še nekaj več kot 30 različnih delavnic.

Poleg semiške občine so bili projektni partnerji še Prostovoljno gasilsko društvo Črešnjevec, črnomaljska Zadruga Suplimi in samostojna podjetnica Sonja Malarič, so še sporočili s semiške občine.

M. K.

