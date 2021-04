FOTO: Odvzela mu je prednost

19.4.2021 | 14:00

V križišču na vhodu v obrtno cono Cikava sta v petek trčila kombi in osebno vozilo. (foto: G. Blaić)

V petek nekaj pred 14. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v križišču na Podbevškovi ulici na Cikavi. Povzročila jo je voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost drugemu vozniku. Lažje poškodovanega voznika in potnico v vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prijeli vlomilca na delu

V noči na soboto so bili policisti obveščeni o sumljivih osebah, ki naj bi na območju Straže vlamljale v poslovni objekt. Na kraj so bili takoj napoteni policisti, ki so izsledili in prijeli 29-letnega in 25-letnega osumljenca. Zoper oba so uporabili prisilna sredstva in ju obvladali. Ukradene predmete so jima zasegli in vrnili osebju prodajalne. Ovadili ju bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

V Škemljevcu na območju PP Metlika je med 2. 4. in 16. 4. nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel dve motorni žagi. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

Med 15. 4. in 16. 4. je v Dolenjih Kamencah nekdo skozi vrata vlomil v objekt. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V naselju Klečet na območju PP Dolenjske Toplice je v noči na soboto neznanec z dvorišča odpeljal kolo z motorjem Tomos APN6.

Na območju Kočevja so vlomili v vrtno uto, od koder so ukradli orodje. Škoda znaša okoli 130 evrov.

Pretepal jih je, končal v lisicah

Trebanjske policiste so v noči na nedeljo poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Trebnjem, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval in pretepal družinske člane in stanovalce. Na kraju so vzpostavili javni red in mir, zoper 47-letnega kršitelja uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapca in nezakonite migrante

Brežiški policisti so v Novi vasi pri Mokricah ustavili osebni avtomobil Škoda octavia slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni državljan Slovenije v vozilu prevaža štiri državljane Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu tihotapljenja tujcev so odvzeli prostost in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljane Turčije so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Skriti med tovorom in na podvozju

Policisti PMP Obrežje so pri kontroli tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak med tovorom odkrili državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Na podvozju tovornega vozila, prav tako bolgarskih registrskih oznak, so odkrili še dva državljana Albanije, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.