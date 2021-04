FOTO: V Kostanjevici se je prevrnil z avtom; oživljanje ni uspelo

20.4.2021 | 07:00

Posledice sinočnje nesreče v Kostanjevici na Krki - več fotografij spodaj v fotogaleriji. (foto: PGE Krško)

Sinoči ob 19.41 se je na cesti v naselju Kostanjevica na Krki prevrnilo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem, nevtralizirali razlite motorne tekočine, postavili vozilo na kolesa in ga odstranili. Reševalci NMP Krško so ponesrečenca oskrbeli in ga z reševalnim vozilom prepeljali v brežiško bolnišnico.

Oživljanje ni uspelo

Ob 16.17 so gasilci PGD Radohova vas posredovali pri reanimaciji v naselju Selo pri Radohovi vasi, občina Ivančna gorica. Reanimacija je bila neuspešna.

Izteklo tisoč litrov kurilnega olja

Včeraj ob 5.44 je v Gorenjih Skopicah, občina Brežice, iz rezervoarja iztekalo kurilno olje. Gasilci PGE Krško so protipožarno zavarovali kraj dogodka, v sode prečrpali okoli tisoč litrov kurilnega olja in s posutjem vpojnega sredstva očistili oljni madež. Do onesnaženja okolja ni prišlo.

Motena oskrba z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Cankarjeve ulice, Gubčeve ulice, Kopitarjeve ulice in Hrastinske poti, da bo danes predvidoma od 7.30 do 10.00 ure motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR, izvod proti Bereči vasi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA, TP STRAŽNA;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS 2001;

- od 12:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEGOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŠKA REBER, na izvodu PROTI KRIŽU;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI VRH PRI DOBRNIČU na izvodu GORENJI VRH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico na območju TP Gorenje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Gornja Priča predvidoma med 9:00 in 13:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Arnova sela, Mrzlak 1, Mrzlak 2, Ključice in Čela danes med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Dobe predvidoma med 8:00 in 11:30 uro, na območju TP Pijana gora med 12:00 in 14:30 uro, na območju TP Bojsno, Župelevec, Bojsno šola, Spodnje Bojsno, Slopno in Veseli vrh med 11:30 in 14:00 uro, na območju TP Zagradec predvidoma med 7:30 in 9:30 uro, na območju TP Žabjek predvidoma med 10:00 in 12:00 uro, na območju TP Zavratec med 12:30 in 14:30 uro, na območju TP Zagradec predvidoma med 7:30 in 9:30 uro, na območju TP Žabjek predvidoma med 10:00 in 12:00 uro, na območju TP Zavratec predvidoma med 12:30 in 14:30 uro.

M. K.

