Zelena luč za UrbaNMakerspace

20.4.2021 | 08:10

Inkubator bo prostor našel na Novem trgu. (simbolna slika; arhiv; Bobo)

Foto: Klemen Razinger

Ljubljana/Novo mesto - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt UrbaNMakerspace, v okviru katerega bo Mestna občina Novo mesto kupila, uredila in opremila poslovne prostore za inkubator, ki bo ponujal poslovne prostore za mlada inovativna podjetja in delavnico s sodobno tehnično oziroma robotsko opremo.

Inkubator bo spodbujal delovanje mladih inovativnih podjetij, prenos izkušenj med podjetniki, ustvarjanje novega znanja in razvoj kreativnih idej, so pojasnili na omenjeni vladni službi.

Za nekaj manj kot 600.000 evrov vreden projekt, ki je del dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 352.000 evrov.

Novomeška občina bo v poslovni stavbi na Novem trgu uredila skupno 295 m2 pisarniških ter razvojnih prostorov. Za razvoj novih proizvodov, učenje, nadgrajevanje znanja in razvoj kompetenc bo kot del teh prostorov postavljena skupnostna delavnica (75 m2) s tehnično opremo, ki omogoča razvoj in izobraževanje na področjih robotike, računalništva ter tehnologij pametnega mesta (IoT).

M. K.