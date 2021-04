SB Novo mesto: Nataši Piletič zlati znak za leto 2020

20.4.2021 | 10:45

Iz leve proti desni: prim. Milivoj Piletič, strokovni direktor, Nataša Piletič, mag. vzg. in men. v zdr., vodja Enote za sterilizacijo, doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica, Simona Volf, pomočnica direktorice za zdravstveno nego, Katarina Drenik, pomočnica direktorice za pravne zadeve (foto: SB Novo mesto)

Nataša Piletič

Novo mesto - ''Zelo smo veseli in ponosni, da lahko tudi v času covida izpostavimo dobre zgodbe v naši bolnišnici,'' danes sporočajo iz Splošne bolnišnice Novo mesto, saj je vodja njihove Enote za sterilizacijo Nataša Piletič prejemnica zlatega znaka za leto 2020.

Zlati znaki so najvišja priznanja, ki jih podeljuje Zbornica-Zveza zdravstvene in babiške nege Slovenije. Prejemajo jih člani za uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege, kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene in babiške nege in zdravstvenega varstva, prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci, uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice – Zveze, prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva, raziskovalno delo, pomembno publicistično delo. Zlati znak se podeljuje 12. maja ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester.

''Vesela in ponosna sem na svoj dober tim, brez katerega mi nikakor ne bi uspelo,'' je povedala Nataša Piletič in dodala, da je to tudi dokaz, da je doprinesla k zdravstveni negi v slovenskem prostoru. Enota za sterilizacijo v SB Novo mesto je tudi ena izmed prvih centraliziranih tovrstnih enot v Sloveniji.

''Tovrstni dosežki so izjemnega pomena za razvoj naše bolnišnice, zato je pomembno, da jih izpostavimo, ter da se prejemnikom za njihov trud in angažiranost tudi zahvalimo. Zlati znak je nenazadnje priznanje tudi za kvalitetno delo v naši bolnišnici,'' pa je dodala direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan.

M. K.